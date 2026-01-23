< sekcia Ekonomika
Costa po samite EÚ: Obchodná dohoda medzi EÚ a USA musí pokračovať
Autor TASR
Brusel 23. januára (TASR) - EÚ a Spojené štáty musia pokročiť v implementácii obchodnej dohody po tom, čo americký prezident Donald Trump upustil od zavedenia nových ciel voči niektorým európskym krajinám. Povedal to predseda Európskej rady António Costa po skončení štvrtkového mimoriadneho samitu EÚ v Bruseli, zameraného na transatlantické vzťahy, informuje spravodajca TASR.
Costa pred novinármi uviedol, že Trumpovo oznámenie, podľa ktorého Spojené štáty neuvalia žiadne nové clá na Európu, šéfovia vlád a štátov privítali pozitívne a dodal, že takéto clá by boli „nezlučiteľné“ s uzavretou obchodnou dohodou.
„Cieľom zostáva účinná stabilizácia obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi,“ vyhlásil Costa.
Podľa jeho slov Európa a USA majú spoločný záujem o bezpečnosť arktického regiónu, najmä prostredníctvom NATO a dodal, že EÚ bude v tomto regióne zohrávať silnejšiu úlohu.
„V tejto súvislosti chcem byť veľmi jasný: Dánske kráľovstvo a Grónsko majú plnú podporu EÚ. Iba Dánske kráľovstvo a Grónsko môžu rozhodovať o záležitostiach týkajúcich sa Dánska a Grónska,“ povedal.
Costa zároveň spresnil, že EÚ bude aj naďalej obhajovať svoje záujmy a bude brániť seba, svoje členské štáty, svojich občanov a svoje spoločnosti pred akoukoľvek formou nátlaku, lebo má na to právomoc a nástroje.
Zdôraznil, že EÚ je do budúcnosti pripravená pokračovať v konštruktívnej spolupráci s USA vo všetkých otázkach spoločného záujmu, vrátane vytvárania podmienok pre spravodlivý a trvalý mier na Ukrajine.
Dodal tiež, že na samite odznelo, že lídri EÚ majú „vážne pochybnosti“ o viacerých prvkoch v charte Mierovej rady navrhnutej Trumpom, ktoré sa týkajú rozsahu jej pôsobnosti, jej riadenia a jej zlučiteľnosti s Chartou OSN.
Costa v závere svojho prejavu pripomenul, že EÚ sa zameriava na realizáciu ambiciózneho programu pre svojich občanov v oblasti obrany, konkurencieschopnosti a budovania strategicky autonómnejšej Európy. Aj preto za dôležité považuje ďalšie stretnutie lídrov EÚ naplánované na 12. februára, ktoré je venované posilneniu jednotného trhu EÚ.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred novinármi závery samitu načrtla štyrmi hlavnými témami: jednoznačná solidarita s Dánskom a Grónskom; podpora šiestich členských krajín EÚ, ktorým Trump pohrozil novými clami; rázny, ale „neeskalujúci“ prístup k USA a stanovenie obchodných protiopatrení a necolných nástrojov EÚ v reakcii na Trumpa, ak by sa dodatočné clá rozhodol zaviesť.
Podľa jej slov počas rokovaní lídrov boli osobitné zmienky o posilnení bezpečnosti v Arktíde a podpore Ukrajiny.
Informačný portál Politico upozornil, že viacerí lídri z veľkých európskych krajín, vrátane nemeckého kancelára Friedricha Merza, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a talianskej premiérky Giorgie Meloniovej po samite opustili budovu Európskej rady bez toho, aby poskytli vyhlásenia médiám, čo je dosť nezvyčajné, lebo po každom samite mávajú stretnutia s novinármi. Urobila tak aj dánska premiérka Mette Frederiksenová.
