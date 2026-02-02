< sekcia Ekonomika
Costa pozval lídrov EÚ na neformálny samit o konkurencieschopnosti
Autor TASR
Brusel 2. februára (TASR) - Neformálne stretnutie lídrov Európskej únie (EÚ), ktoré sa uskutoční 12. februára na belgickom zámku Alden Biesen, bude venované posilňovaniu jednotného trhu a konkurencieschopnosti EÚ v novom geoekonomickom kontexte. V pondelok to v liste pre šéfov vlád a štátov členských krajín EÚ uviedol predseda Európskej rady António Costa, informuje spravodajca TASR.
Costa pripomenul, že vlaňajší neformálny samit lídrov venovaný obrane poskytol silný impulz pre budovanie Európy obrany a teraz chce, aby lídri rovnaký politický impulz poskytli aj oblasti konkurencieschopnosti.
„V súčasnom geopolitickom prostredí je posilnenie nášho jednotného trhu strategickou nevyhnutnosťou. Jednotný trh môže byť silným motorom zjednodušovania pre občanov aj spoločnosti. Musíme urobiť viac pre efektívne zníženie vnútroštátnych bariér a pre to, aby bol regulačný rámec - na všetkých úrovniach vrátane európskej - priaznivejší pre investície, inovácie a rast spoločností,“ uviedol Costa vo svojej pozvánke.
Spomenul, že tomuto úsiliu pomôže vytvorenie 28. právneho režimu pre podniky a kľúčové bude urýchlenie práce na únii úspor a investícií.
Poukázal, že mnohým spoločnostiam v kľúčových sektoroch, ako sú digitálne technológie, telekomunikácie, kapitálové trhy či energetika, chýbajú potrebné investície a inovácie potrebné pre globálny trh.
Zdôraznil aj význam otvorenosti EÚ voči obchodu, pričom Únia pokračuje vo svojom programe diverzifikácie obchodu, čoho dôkazom je aj čerstvá dohoda s Indiou.
„Naša otvorenosť sa nesmie zamieňať so slabosťou. Európa musí urýchliť svoj ambiciózny obchodný program a zároveň chrániť svoje spoločnosti pred nekalou konkurenciou prostredníctvom cielenej ochrany v strategických sektoroch,“ odkázal.
Costa upozornil, že by chcel diskusie lídrov viesť okolo dvoch hlavných tém. Prvou je geoekonomický kontext a otázka, ako sa má EÚ vo svete postaviť zvýšenej a nie vždy spravodlivej hospodárskej konkurencii a obchodných nerovnováh. S tým je spojené znižovanie ekonomickej závislosti od kritických surovín a technológií zvonku. Druhou témou je vnútorná stratégia a politika EÚ zameraná na prehĺbenie a dokončenie jednotného trhu, podpora investícií a inovácií v kľúčových sektoroch.
Na samite podľa jeho slov ako hostia vystúpia Mario Draghi a Enrico Letta, aby sa podelili o svoje vízie o európskej konkurencieschopnosti a o využití potenciálu jednotného trhu EÚ v rýchlo sa meniacom svete.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
