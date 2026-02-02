Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Costa pozval lídrov EÚ na neformálny samit o konkurencieschopnosti

Antonio Costa. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Brusel 2. februára (TASR) - Neformálne stretnutie lídrov Európskej únie (EÚ), ktoré sa uskutoční 12. februára na belgickom zámku Alden Biesen, bude venované posilňovaniu jednotného trhu a konkurencieschopnosti EÚ v novom geoekonomickom kontexte. V pondelok to v liste pre šéfov vlád a štátov členských krajín EÚ uviedol predseda Európskej rady António Costa, informuje spravodajca TASR.

Costa pripomenul, že vlaňajší neformálny samit lídrov venovaný obrane poskytol silný impulz pre budovanie Európy obrany a teraz chce, aby lídri rovnaký politický impulz poskytli aj oblasti konkurencieschopnosti.

V súčasnom geopolitickom prostredí je posilnenie nášho jednotného trhu strategickou nevyhnutnosťou. Jednotný trh môže byť silným motorom zjednodušovania pre občanov aj spoločnosti. Musíme urobiť viac pre efektívne zníženie vnútroštátnych bariér a pre to, aby bol regulačný rámec - na všetkých úrovniach vrátane európskej - priaznivejší pre investície, inovácie a rast spoločností,“ uviedol Costa vo svojej pozvánke.

Spomenul, že tomuto úsiliu pomôže vytvorenie 28. právneho režimu pre podniky a kľúčové bude urýchlenie práce na únii úspor a investícií.

Poukázal, že mnohým spoločnostiam v kľúčových sektoroch, ako sú digitálne technológie, telekomunikácie, kapitálové trhy či energetika, chýbajú potrebné investície a inovácie potrebné pre globálny trh.

Zdôraznil aj význam otvorenosti EÚ voči obchodu, pričom Únia pokračuje vo svojom programe diverzifikácie obchodu, čoho dôkazom je aj čerstvá dohoda s Indiou.

„Naša otvorenosť sa nesmie zamieňať so slabosťou. Európa musí urýchliť svoj ambiciózny obchodný program a zároveň chrániť svoje spoločnosti pred nekalou konkurenciou prostredníctvom cielenej ochrany v strategických sektoroch,“ odkázal.

Costa upozornil, že by chcel diskusie lídrov viesť okolo dvoch hlavných tém. Prvou je geoekonomický kontext a otázka, ako sa má EÚ vo svete postaviť zvýšenej a nie vždy spravodlivej hospodárskej konkurencii a obchodných nerovnováh. S tým je spojené znižovanie ekonomickej závislosti od kritických surovín a technológií zvonku. Druhou témou je vnútorná stratégia a politika EÚ zameraná na prehĺbenie a dokončenie jednotného trhu, podpora investícií a inovácií v kľúčových sektoroch.

Na samite podľa jeho slov ako hostia vystúpia Mario Draghi a Enrico Letta, aby sa podelili o svoje vízie o európskej konkurencieschopnosti a o využití potenciálu jednotného trhu EÚ v rýchlo sa meniacom svete.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)
