Costa: Rozhodnutie o vlastných zdrojoch rozpočtu EÚ platí od 1. júna

Brusel 1. júna (TASR) - Portugalské predsedníctvo Rady EÚ oznámilo, že v pondelok 31. mája Rada dostala formálne oznámenia o schválení rozhodnutia týkajúceho sa vlastných rozpočtových zdrojov od všetkých 27 členských štátov EÚ.



Dokončenie ratifikácií tohto rozhodnutia na národnej úrovni znamená, že EÚ môže začať s uvoľňovaním finančných prostriedkov v rámci nástroja na obnovu a odolnosť (RRF) v hodnote 672,5 miliardy eur, ktoré budú prístupné vo forme grantov a výhodných pôžičiek.



Nástroj RRF, ktorý je ústrednou súčasťou plánu obnovy EÚ budúcej generácie (NGEU), vo výške 750 miliárd eur, má pomôcť členským krajinám Únie vyrovnať sa s následkami pandémie ochorenia COVID-19 a pomôcť pri oživení a modernizácii ich hospodárstva.



Finančné prostriedky cez nástroj RRF budú k dispozícii po dobu troch rokov a vlády krajín EÚ môžu požiadať o predbežné financovanie až do výšky 13 % na svoje národné plány obnovy a odolnosti. Toto predbežné financovanie však bude sprístupnené národným vládam až po schválení ich plánov obnovy a odolnosti, čo sa očakáva najskôr v priebehu júla.



"Všetkých 27 členských štátov už oznámilo ratifikáciu rozhodnutia o vlastných zdrojoch. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júna. Európska únia je teraz schopná získať potrebné financovanie pre sociálne a hospodárske oživenie. Vlády a národné parlamenty 27-člennej Únie preukázali silný zmysel pre solidaritu a zodpovednosť. Nemôžeme si dovoliť strácať viac času. Musíme zabezpečiť rýchle schválenie prvých plánov obnovy a odolnosti do konca júna," opísal situáciu portugalský premiér António Costa, ktorého krajina predsedá Rade EÚ.



Rozhodnutie o vlastných zdrojoch splnomocňuje Európsku komisiu, aby si už v priebehu júna mohla v mene EÚ začať požičiavať na kapitálových trhoch sumy do výšky 750 miliárd EUR (v cenách roku 2018). Stanovuje tiež zvýšenie maximálnej sumy, ktorú môže Únia požadovať od členských štátov na pokrytie svojich finančných záväzkov, o 0,6 percentuálneho bodu.



Na verejné investície a reformy predložené v národných plánoch obnovy a odolnosti členských štátov bude k dispozícii 312,5 miliárd eur v podobe grantov a 360 miliárd eur vo forme pôžičiek. Plány obnovy sú určené na podporu prechodu na zelenú a digitálnu ekonomiku, udržateľný rast a odolnosť.