Costa: Samit EÚ sa zameria hlavne na posilnenie konkurencieschopnosti
Priznal, že energetickú transformáciu treba robiť spoločne, ale s ohľadom na špecifiká členských štátov a energeticky náročných hospodárskych odvetví.
Autor TASR
Brusel 19. marca (TASR) - Lídri členských krajín Európskej únie sa vo štvrtok na samite v Bruseli zamerajú najmä na posilnenie európskej konkurencieschopnosti a jednotného trhu. Pred začatím rokovaní lídrov 27-člennej únie to pred novinármi vyhlásil predseda Európskej rady António Costa, informuje spravodajca TASR.
Costa pripomenul, že rok 2026 je európskym rokom konkurencieschopnosti, aj preto sa šéfovia vlád a štátov zamerajú na posilnenie hospodárskej konkurencieschopnosti, čo je nevyhnutné na zvýšenie hospodárskeho rastu, vytváranie kvalitných pracovných miest na zvýšenie strategickej autonómie EÚ.
Spresnil, že lídri vo štvrtok budú plniť agendu „Jedna Európa, jeden trh“, tak ako to sľúbili vo februári na neformálnom samite na zámku Alden Biesen. Za prvý dobrý krok týmto smerom označil návrh Európskej komisie zaviesť 28. právny režim (EU Inc.) pre podniky v EÚ.
„Musíme integrovať energetický a telekomunikačný sektor do jednotného trhu, treba pokračovať v agende zjednodušovania a viac investovať do inovácií v nových sektoroch: umelá inteligencia, kvantové výpočty. Musíme viac investovať do zručností, rekvalifikácie, celoživotného vzdelávania,“ vysvetlil Costa.
Upozornil, že na tieto ciele treba prijať vhodný dlhodobý rozpočet a mobilizovať úspory Európanov na podporu investícií.
„Musíme dokončiť úniu úspor a investícií, je to veľmi dôležité. Preto dnes schválime konkrétne opatrenia s časovým harmonogramom na splnenie nášho programu najneskôr do konca roka 2027, s niekoľkými opatreniami, ktoré musíme prijať do konca tohto roka,“ odkázal.
Nezabudol spomenúť „náročné časy v oblasti energetiky“, čím sa lídri na samite budú takisto zaoberať. Uviedol, že aj konflikt v Iráne ukazuje, že najlepším spôsobom, ako mať predvídateľné a spoľahlivé dodávky energie, je zvýšiť domácu produkciu energie a zaistiť tak autonómny a nezávislý energetický systém.
Priznal, že energetickú transformáciu treba robiť spoločne, ale s ohľadom na špecifiká členských štátov a energeticky náročných hospodárskych odvetví.
„Energia znamená bezpečnosť. Musíme si vybudovať kapacity na výrobu vlastnej energie. Je to jediný spôsob, ako byť v bezpečí,“ upozornil.
Pripomenul, že stretnutie lídrov s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom má podporiť pozíciu EÚ, že multilaterálny systém je základným nástrojom na ochranu medzinárodného poriadku založeného na pravidlách. Vysvetlil, že zachovať stabilitu a mier nie je možné bez dodržiavania medzinárodného práva a multilaterálneho systému.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Costa pripomenul, že rok 2026 je európskym rokom konkurencieschopnosti, aj preto sa šéfovia vlád a štátov zamerajú na posilnenie hospodárskej konkurencieschopnosti, čo je nevyhnutné na zvýšenie hospodárskeho rastu, vytváranie kvalitných pracovných miest na zvýšenie strategickej autonómie EÚ.
Spresnil, že lídri vo štvrtok budú plniť agendu „Jedna Európa, jeden trh“, tak ako to sľúbili vo februári na neformálnom samite na zámku Alden Biesen. Za prvý dobrý krok týmto smerom označil návrh Európskej komisie zaviesť 28. právny režim (EU Inc.) pre podniky v EÚ.
„Musíme integrovať energetický a telekomunikačný sektor do jednotného trhu, treba pokračovať v agende zjednodušovania a viac investovať do inovácií v nových sektoroch: umelá inteligencia, kvantové výpočty. Musíme viac investovať do zručností, rekvalifikácie, celoživotného vzdelávania,“ vysvetlil Costa.
Upozornil, že na tieto ciele treba prijať vhodný dlhodobý rozpočet a mobilizovať úspory Európanov na podporu investícií.
„Musíme dokončiť úniu úspor a investícií, je to veľmi dôležité. Preto dnes schválime konkrétne opatrenia s časovým harmonogramom na splnenie nášho programu najneskôr do konca roka 2027, s niekoľkými opatreniami, ktoré musíme prijať do konca tohto roka,“ odkázal.
Nezabudol spomenúť „náročné časy v oblasti energetiky“, čím sa lídri na samite budú takisto zaoberať. Uviedol, že aj konflikt v Iráne ukazuje, že najlepším spôsobom, ako mať predvídateľné a spoľahlivé dodávky energie, je zvýšiť domácu produkciu energie a zaistiť tak autonómny a nezávislý energetický systém.
Priznal, že energetickú transformáciu treba robiť spoločne, ale s ohľadom na špecifiká členských štátov a energeticky náročných hospodárskych odvetví.
„Energia znamená bezpečnosť. Musíme si vybudovať kapacity na výrobu vlastnej energie. Je to jediný spôsob, ako byť v bezpečí,“ upozornil.
Pripomenul, že stretnutie lídrov s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom má podporiť pozíciu EÚ, že multilaterálny systém je základným nástrojom na ochranu medzinárodného poriadku založeného na pravidlách. Vysvetlil, že zachovať stabilitu a mier nie je možné bez dodržiavania medzinárodného práva a multilaterálneho systému.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)