Coty sa vrátila k zisku, zlepšila celoročný odhad

New York 9. mája (TASR) - Nadnárodná kozmetická spoločnosť Coty oznámila za 3. kvartál obchodného roka 2021/2022 návrat k čistému zisku a výsledky zlepšila aj v oblasti tržieb a upraveného zisku. V reakcii na výsledky za 3. kvartál spoločnosť zlepšila vyhliadky v oblasti upraveného zisku za celý obchodný rok.



Kozmetická spoločnosť informovala, že za 3. kvartál 2021/2022, čo predstavuje obdobie od januára do konca marca, zaznamenala čistý zisk 50,3 milióna USD (47,59 milióna eur). V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka vykázala spoločnosť stratu 18,5 milióna USD.



Upravený zisk (bez započítania jednorazových položiek) dosiahol 27 miliónov USD, čo na akciu predstavuje 0,03 USD. Spoločnosť tak prekonala očakávania trhov, ktoré počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 0,01 USD.



Tržby vzrástli z 1,03 miliardy na 1,19 miliardy USD. Aj v tomto prípade spoločnosť prekonala očakávania, keď analytici počítali s tržbami 1,15 miliardy USD.



Vzhľadom na výsledky firma zvýšila celoročný odhad upraveného zisku. Pôvodne počítala so ziskom na úrovni od 22 do 26 centov, teraz očakáva, že upravený zisk na akciu dosiahne od 23 do 27 centov.



Očakávania Coty sú tak výrazne odlišné oproti vyhliadkam konkurenčnej firmy Estée Lauder, ktorá svoju prognózu zhoršila. Tú poškodili najmä protipandemické opatrenia v Číne, keďže tržby z čínskeho trhu sa na celkových tržbách Estée Lauder podieľajú 36 %. Naopak, Coty generovala v Číne v minulom roku iba 4 % svojich tržieb. Na druhej strane, spoločnosť v súčasnosti zvyšuje investície do tohto trhu a najväčšiu ázijskú ekonomiku považuje do budúcnosti za svoju "top prioritu".



