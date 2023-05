ČOV v obci Lendak rozšíria, získali úver z Envirofondu 1,2 milióna eur

Lendak 24. mája (TASR) - Kapacitu čistiarne odpadových vôd (ČOV) v podtatranskej obci Lendak rozšíria, obec získala na projekt úver vo výške viac ako 1,2 milióna eur z Environmentálneho fondu. Starosta Miroslav Koščák TASR potvrdil, že zvýšenie kapacity je nevyhnutné. Požaduje to jednak správca recipientu v súvislosti s povoľovaním vypúšťania odpadových vôd a tiež prevádzkovateľ, aby dokázal technicky zabezpečiť kontinuálne čistenie v požadovanej kvalite.



"V uplynulých dňoch nám bolo doručené rozhodnutie o poskytnutí uvedených finančných prostriedkov a pracujeme na uzatvorení úverovej zmluvy. Rozšírenie ČOV Lendak sa realizuje z dôvodu, že aktuálna kapacita nie je postačujúca, čo sa prejavuje na zvýšených bilančných limitoch. To je hlavný dôvod výstavby III. etapy čistiarne," zdôvodnil starosta.



V súčasnosti je na ČOV v Lendaku pripojených 5228 ľudí, čo predstavuje takmer 95 percent z celkového počtu obyvateľov. Z dôvodu nevyhovujúcich spádových pomerov nie sú zvyšní občania napojení na splaškovú kanalizačnú sieť. Ak by sa chceli napojiť, museli by vybudovať prečerpávacie stanice. V súčasnosti majú títo občania odkanalizované svoje nehnuteľnosti do nepriepustných žúmp. "Rozšírením ČOV sledujeme to, aby sme zlepšili kvalitu vypúšťaných prečistených odpadových vôd do recipientu. Samozrejme, sa ráta aj s rezervou pre doposiaľ nenapojených obyvateľov," dodal Koščák.



Projekt zahŕňa štyri prevádzkové súbory a päť stavebných objektov. Konkrétne ide o mechanické prečistenie odpadových vôd, biologické čistenie - III. etapa, odvodnenie kalu, prevádzkový rozvod silnoprúdu a automatizovaný systém riadenia technologického procesu. Stavba tiež zahŕňa objekt biologického čistenia, prepojovacie potrubia, spevnené plochy, terénne sadové úpravy a NN prípojku. Súčasťou projektu nie je rozšírenie kanalizačnej siete. Začiatok prác je podľa starostu naplánovaný v najbližšom období a predpokladaný čas realizácie je 12 mesiacov od odovzdania staveniska zhotoviteľovi. "V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok môže dôjsť k zmenám," dodal.



V Lendaku v súčasnosti žije viac ako 5500 ľudí a demografia tam má stúpajúcu tendenciu. Za posledných desať rokov počet obyvateľov vzrástol o 8,5 percenta.