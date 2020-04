EÚ dá 15 miliárd eur na pomoc najchudobnejším krajinám sveta

Brusel 7. apríla (TASR) - Európska únia sa chystá vyčleniť 15 miliárd eur na pomoc chudobným krajinám na celom svete v ich boji proti pandémii nového koronavírusu. Uviedla to v utorok agentúra AFP.



Podľa vyjadrenia predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej má uvedená suma za cieľ pomôcť krajinám so slabými systémami zdravotnej starostlivosti vyrovnať sa s dopadom nákazy. Vyčlenená finančná pomoc má okrem toho pomôcť aj pri dlhodobom oživení ich ekonomík.



Exekutíva EÚ naznačila, že nestačí vyhrať nad pandémiou v Európe, lebo ak sa koronavírus bude šíriť v iných končinách sveta, kríza sa opätovne vráti. "Túto bitku vyhráme iba koordinovanou globálnou reakciou," uviedla von der Leyenová prostredníctvom videa zverejneného na Twitteri.



Vysvetlila, že preto EÚ zaistí viac ako 15 miliárd eur na pomoc svojim partnerom na celom svete. Nespresnila však, z akých zdrojov EÚ uvedenú sumu vyčlení, a ani nekonkretizovala, ktoré krajiny budú jej príjemcami.



Podľa AFP však EK už predtým označila Afriku za možný problém pre jej väzby na Európu a zlý stav zdravotníctva v mnohých afrických krajinách. "Afrika by mohla zažiť rovnaké problémy, s ktorými sa v Európe stretávame už niekoľko týždňov. Potrebuje našu pomoc, aby spomalila šírenie vírusu," zviedla von der Leyenová.



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell už minulý týždeň varoval, že koronavírus sa môže v Afrike "veľmi rýchlo vymknúť spod kontroly". O tom, ako finančne pomôcť zraniteľným krajinám, budú v stredu prostredníctvom videokonferencie diskutovať aj ministri EÚ zodpovední za hospodársky rozvoj.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)