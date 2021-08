COVID automat obmedzí počet zákazníkov obchodov už v oranžovej fáze

Bratislava 11. augusta (TASR) – Nový COVID automat ráta s obmedzeniami pre obchody a služby už v oranžovej fáze, čo znamená stupeň ostražitosti, keď je počet nových prípadov ochorenia COVID-19 za sedem dní od desať do 50 na 100.000 obyvateľov. V obidvoch prípadoch môže byť v prevádzke maximálne jeden zákazník na 15 metrov štvorcových (m2) predajnej plochy. Vyplýva to z aktuálnej verzie COVID automatu, ktorý v utorok (10. 8.) schválila vláda.



Toto obmedzenie platí aj pre červenú a bordovú fázu (1. a 2. stupeň ohrozenia) s tým, že pokiaľ budú obchodníci a poskytovatelia služieb vybavovať všetkých zákazníkov, musia mať v bordovej, ale tiež v čiernej fáze vyhradené hodiny pre seniorov. V čiernej fáze (3. stupeň ohrozenia) môžu obchody a služby fungovať s obmedzením jedného zákazníka na 15 m2, pokiaľ budú obsluhovať iba ľudí s potvrdením o očkovaní, negatívnom teste alebo o prekonaní ochorenia počas posledných šiestich mesiacov. Z ostatných obchodov budú otvorené iba tie so základnými potrebami, no na jedného zákazníka musí byť vyhradených až 25 m2 predajnej plochy.



Výraznejšie obmedzenia zasiahnu reštaurácie, ktoré nebudú u zákazníkov kontrolovať očkovanie, prekonanie COVID-u či negatívne testy na toto ochorenie nie staršie ako 48 hodín (u antigénových testov) alebo 72 hodín (u PCR testov). V oranžovej fáze môžu tieto reštaurácie obsluhovať iba na terasách s maximálnym počtom desať osôb a od červenej fázy COVID automatu budú mať povolený iba okienkový predaj a rozvoz jedál.



Reštaurácie, ktoré budú zdravotný stav zákazníkov kontrolovať, môžu v oranžovej aj červenej fáze obsluhovať zákazníkov na terasách bez obmedzenia, v interiéroch môžu sedieť pri stole maximálne štyria ľudia alebo osoby z jednej domácnosti a rozostupy medzi stolmi musia byť minimálne dva metre. Tieto podmienky platia aj pre 2. stupeň ohrozenia (bordový), pokiaľ sa reštaurácie rozhodnú obsluhovať iba plne zaočkovaných ľudí. Negatívne testovaných alebo ľudí po prekonaní ochorenia COVID-19 môžu reštaurácie obsluhovať v bordovej fáze iba na terasách. Čierna fáza umožňuje všetkým reštauráciám iba okienkový predaj a rozvoz jedál.