COVID pasy pomáhajú leteckej doprave v Európe, v USA a Číne pomalšie

New York 24. augusta (TASR) - Šírenie delta variantu nového koronavírusu brzdí zotavovanie leteckej dopravy po celom svete. Jedine v Európe oživovanie pokračuje vďaka COVID pasom.



Voľnejšie hranice, menšie karanténne požiadavky a predovšetkým používanie COVID pasov pomáha plniť lietadlá v Európe počas vrcholu letnej dovolenkovej sezóny, ktorá je pre aerolínie kľúčová. V Európe aerolínie aktuálne lietajú na úrovni 60 % z roku 2019, pričom ešte v apríli to bola len približne tretina.



Írske nízkonákladové aerolínie Ryanair očakávajú v 3. kvartáli zisk a otvárajú 250 nových liniek pre nadchádzajúcu zimu, aby využili aktuálnu dynamiku v odvetví. Konkurenčná spoločnosť Wizz Air Holdings počíta s návratom na úrovne spred pandémie v tomto mesiaci.



Návrat na predpandemické úrovne sa zatiaľ podaril po celom svete len nemnohým leteckým spoločnostiam.



Deutsche Lufthansa začiatkom augusta uviedla, že jej severoamerické linky by sa mohli otvoriť koncom leta a ázijské na konci roka. Air France-KLM očakáva návrat k zisku v prebiehajúcom kvartáli, keď sa kapacity dostanú na 70 % normálu.



V USA sa, naopak, znižujú nádeje, že zotavenie z leta, počas ktorého sa osobná doprava dostala na úroveň 80 % spred pandémie, bude pokračovať aj počas jesene. Dôvodom je prudký nárast počtu prípadov ochorenia COVID-19, ktorý vystrašil cestujúcich. Bloomberg Americas Airlines Index minulý týždeň padol o 5,6 % a dostal sa najnižšie od februára.



Southwest Airlines 11. augusta varovali, že nákup leteniek sa spomaľuje a, naopak, počet storn sa zvyšuje. Aerolínie dodali, že bude ťažké zopakovať júlový zisk v ďalších mesiacoch tohto kvartála. Aj menšie americké letecké spoločnosti uviedli, že v prebiehajúcom štvrťroku môžu zaznamenať straty.



Šírenie delta variantu spomaľuje dopyt aj zo strany firemných klientov. Odklad návratu do kancelárií spôsobuje zastavenie zotavovania v tomto segmente, uviedol ešte 9. augusta šéf Delta Air Lines Ed Bastian. Aerolínie aktuálne lietajú v tomto segmente na 50 % svojich kapacít z roku 2019.



Čínske aerolínie plánujú na august 360.509 letov, vyplýva z údajov firmy Cirium sledujúcej leteckú dopravu. To by bolo najmenej od februára. Očakáva sa však, že zotavovanie leteckej dopravy by mohlo po krátkej prestávke pokračovať, keďže Čína opäť dostala pod kontrolu šírenie delta variantu.



Rýchle šírenie delta variantu nového koronavírusu zastavilo oživovanie leteckej dopravy aj v Austrálii a na Novom Zélande.