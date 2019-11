Coworkingové priestory sú na Slovensku prevažne v Bratislave

Bratislava 10. novembra (TASR) - Coworkingové priestory, flexibilné a servisované kancelárie sa na Slovensku nachádzajú prevažne v Bratislave, kde sú na na ploche približne 22.000 štvorcových metrov (m2). V porovnaní s európskymi a celosvetovými metropolami je ich pokrytie len minimálne. Médiá o tom informovala realitná spoločnosť Cushman & Wakefield.



"Trend coworkingových a flexi kancelárií bude narastať aj na Slovensku, už teraz zaznamenávame vždy zvyšujúci sa dopyt po takýchto kanceláriách, najmä od takzvaných freelancerov, IT špecialistov a malých start-up spoločností," uviedla konzultantka v kancelárskom tíme spoločnosti na Slovensku Simona Slaninová.



Medzi hlavné výhody patrí podľa nej najmä šetrenie nákladov, práca v príjemnom prostredí v zdieľaných priestoroch, ktoré môže fungovať aj ako priestory vymieňania si rôznych nápadov. Ďalej sú to oddychové zóny, občerstvenie a tiež možnosť prenájmu aj samostatných uzavretých kancelárií alebo väčších zasadacích priestorov.



Podľa správy spoločnosti, ktorá vznikla na základe prieskumu medzi 550 kľúčových profesionálmi v oblasti komerčných nehnuteľností v organizáciách po celom svete, takmer dve tretiny firiem do istej miery využívajú coworkingové priestory.



Mnohí respondenti očakávajú, že v priebehu nasledujúcich piatich rokov zdvojnásobia ich využitie. Jedna tretina spoločností, ktoré využívajú flexibilný priestor, vykazuje úspory nákladov na prenájom viac ako 5 %.



Napriek celkovému pozitívnemu pohľadu sú vedúci zamestnanci z oblasti komerčných realít realistickí pri pohľade na výzvy v oblasti pracovnej sily. Približne polovica (48 %) respondentov vníma väčšie ťažkosti pri udržiavaní podnikovej kultúry a súdržnosti, keď pracovníci pracujú mimo spoločného – coworkingového priestoru. Podobný počet respondentov okrem toho uviedol, že digitálna bezpečnosť je potenciálnym problémom, uzatvára realitná spoločnosť Cushman & Wakefield.