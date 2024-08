CPB: Holandská ekonomika bude rásť tento rok podstatne pomalšie

Amsterdam 19. augusta (TASR) - Holandská ekonomika dosiahne v tomto roku omnoho slabší rast, než sa pôvodne očakávalo. Jeho tempo by v porovnaní s pôvodnými odhadmi malo byť zhruba polovičné. Uviedol to v týchto dňoch holandský Úrad pre analýzu hospodárskej politiky (CPB). Prognózu na budúci rok však CPB nemenil. Informovala o tom agentúra Reuters.



Úrad odhaduje, že v roku 2024 zaznamená holandská ekonomika rast o 0,6 %. Pôvodne pritom počítal s rastom o 1,1 %. Príčinou výrazného zhoršenia odhadu rastu ekonomiky je jej vývoj za 1. polrok, ktorý bol slabší, než sa predpokladalo.



Prognózu vývoja ekonomiky v budúcom roku CPB nemenil. To znamená, že by mala zrýchliť tempo rastu na 1,6 %. Na druhej strane, úrad upozornil, že v prípade rozpočtového deficitu očakáva v roku 2025 rast k hranici 3 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Vyhliadky vývoja piatej najväčšej ekonomiky eurozóny budú hrať kľúčovú úlohu pri rokovaniach novej holandskej vlády Dicka Schoofa o rozpočte. Vláda pritom plánuje vyššie výdavky na podporu bývania a na zdravotníctvo.



"Stav verejných financií sa zhoršuje," povedal riaditeľ CPB Pieter Hasekamp, pričom poukázal najmä na predpokladané vyššie rozpočtové deficity v posledných rokoch tohto desaťročia. Dôvodom sú vyššie výdavky na sociálne zabezpečenie, zdravotníctvo a obranu, ako aj vyššie náklady na obsluhu dlhu.