CPB: Holandská ekonomika by mala zrýchliť tempo rastu nad 1 %

Amsterdam 22. februára (TASR) - Holandská ekonomika by tento rok mala výrazne zrýchliť tempo rastu a ďalšie zrýchlenie sa očakáva v roku 2025. Uviedol to v najnovšej prognóze holandský Úrad pre analýzu hospodárskej politiky (CPB), ktorý však pôvodnú prognózu na rok 2024 revidoval smerom nadol. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu NL Times.



CPB odhaduje, že rast piatej najväčšej ekonomiky eurozóny dosiahne tento rok 1,1 %. Na porovnanie, v minulom roku sa holandská ekonomika iba tesne vyhla stagnácii, keď vzrástla o 0,1 %. Na druhej strane, napriek výraznému zrýchleniu tempa rastu je nová prognóza o niečo horšia, než uvádzal odhad zo septembra minulého roka. Vtedy úrad počítal v tomto roku s hospodárskym rastom o 1,5 %.



Ďalšie zrýchlenie rastu predpokladá CPB v roku 2025. V danom roku by holandská ekonomika mala vzrásť o 1,6 %.



CPB zároveň upozornil na pokračujúce výrazné výdavky vlády. Počíta s nimi aj v budúcich rokoch, čo znamená ďalšie zvyšovanie rozpočtového deficitu. Ak sa nič nezmení, do roku 2028 prekročí schodok štátneho rozpočtu Európskou úniou stanovenú hranicu 3 % HDP. V tomto roku očakáva CPB zvýšenie vládnych výdavkov o 3,2 %.



Dlh Holandska by mal podľa úradu dosiahnuť tento rok 46,8 % HDP. V prípade, že vláda neprijme potrebné opatrenia na jeho riešenie, dlh do konca roka 2025 môže vzrásť na 48,1 % HDP, dodal CPB.