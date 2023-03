CPB: Rast holandskej ekonomiky sa tento a budúci rok výrazne spomalí

Amsterdam 9. marca (TASR) - Rast holandskej ekonomiky sa v tomto a budúcom roku výrazne spomalí. Uviedol to holandský Úrad pre analýzu hospodárskej politiky (CPB) s tým, že inflácia zostáva vysoká a rastúce úrokové sadzby ukončili desaťročie trvajúci rozmach na realitnom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



CPB očakáva, že piata najväčšia ekonomika eurozóny zaznamená tento rok rast o 1,6 % a v roku 2024 by sa malo jeho tempo ešte mierne spomaliť na 1,4 %. V predchádzajúcich dvoch rokoch pritom rast holandskej ekonomiky dosahoval takmer 5 %.



Podľa analytikov sa inflácia bude tento aj budúci rok držať na relatívne vysokej úrovni a tempo hospodárskeho rastu bude ovplyvňovať aj pokles cien nehnuteľností, zhoršujúca sa nálada spotrebiteľov a znižovanie výdavkov.



Rozpočtový deficit odhaduje CPB v tomto roku na 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Analytici v tejto súvislosti poukazujú najmä na opatrenia vlády na pomoc domácnostiam s vysokými cenami energií, ktoré zahrnujú zastropovanie cien elektrickej energie a plynu. V budúcom roku CPB počíta so znížením rozpočtového schodku na 2,6 % HDP.