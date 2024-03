CPI PROPERTY GROUP - Spoločný podnik a predaj podielov v hoteloch

Bratislava 20. marca - Spoločnosť CPI PROPERTY GROUP (CPIPG) dňa 12. marca 2024 oznámila predaj 50-% podielu vo svojej dcérskej spoločnosti, ktorá vlastní portfólio ôsmich hotelových nehnuteľností v Českej republike, spolu s podpisom dohody o spoločnom podniku so spoločnosťou Best Hotel Properties (BHP).



Spoločný podnik zahŕňa viaceré hotelové nehnuteľnosti skupiny v Českej republike, okrem iného Clarion Congress Hotel Prague, Mamaison Residence Downtown Prague a Comfort Hotel Prague City East, ako aj spoločnosť CPI Hotels a.s., prevádzkovateľa hotelov. Hrubá hodnota transakcie bola približne 347 miliónov EUR, z čoho 50-% podiel predstavuje sumu približne 173 miliónov EUR.



„Dlhodobá dohoda o spoločnom podniku je pre nás novou príležitosťou a pre skupinu Best Hotel Properties znamená opätovný návrat na český hoteliersky trh,“ povedal k transakcii Branislav Babík, predseda predstavenstva BHP.



BHP a spoločnosti CPIPG uzavreli dlhodobú dohodu o spoločnom podniku na správu investície, v rámci ktorej bude spoločnosť CPI Hotels naďalej prevádzkovať tieto hotely. Spoločnosť BHP, so sídlom na Slovensku, je od roku 2009 uznávaným investorom a prevádzkovateľom prémiových a luxusných hotelových nehnuteľností, najmä v regióne strednej a východnej Európy.



"Spoločnosť CPIPG sa teší na spoluprácu so spoločnosťou BHP a toto partnerstvo vníma ako príležitosť podeliť sa o prevádzkové znalosti a posunúť naše hotelové portfólio na vyššiu úroveň," povedal David Greenbaum, generálny riaditeľ spoločnosti CPIPG.