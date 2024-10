ČR by mala od roku 2026 zálohovať PET fľaše a plechovky

Praha 10. októbra (TASR) - Česko by malo od roku 2026 začať zálohovať PET fľaše a plechovky. Počíta s tým návrh zákona, ktorý vo štvrtok schválila česká vláda. Podľa ministra životného prostredia Petra Hladíka je to jediná cesta, ako zaistiť ich recykláciu. Výhrady k návrhu však majú niektoré obce, Asociácia krajov aj Hospodárska komora. Zástancom nie je ani nový minister priemyslu a obchodu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Dnes končí mimo kontajnery na triedený odpad každá piata PET fľaša a tri zo štyroch plechoviek. 400 miliónov plastových fliaš a 500 miliónov plechoviek ročne skončí v prírode, na skládke či v spaľovni," zdôraznil Hladík. Vďaka zálohovaniu by podľa neho malo byť Česko schopné do roku 2029 získať na recykláciu 90 percent všetkých predaných obalov.



Podľa odporcov nového systému by však zálohovanie bolo drahšie než súčasná recyklácia. S tým minister nesúhlasí a tvrdí, že systém sa nezdraží "ani o halier". Vysvetlil, že bude financovaný z poplatkov od výrobcov nápojov, z predaja PET fliaš a z nevybraných záloh.



Nestlačené fľaše a plechovky by mali za štyri koruny vykupovať obchody s plochou nad 50 metrov štvorcových a tiež benzínové pumpy. Dobrovoľne sa môžu zapojiť aj menšie predajne a obce, ale aj stánky, školy či jednorazové akcie. Povinnosť zbierať zálohované obaly budú mať aj online predajcovia.



Fungovanie systému bude podľa rezortu životného prostredia zaisťovať centrálny operátor. Členmi systému budú dovozcovia, výrobcovia a predajcovia, ktorí na trh dokopy dodávajú najmenej 80 percent obalov podliehajúcich zálohovaniu. Ministerstvo bude činnosť operátora kontrolovať.



Pri príprave zákona sa podľa ministra inšpirovali v okolitých krajinách vrátane Slovenska. "Návrh zákona nemáme úplne totožný so slovenským návrhom. U našich susedov sme sa v niektorých veciach inšpirovali, na druhej strane sme sa poučili z niektorých vecí, ktoré nielen na Slovensku, ale aj v Nemecku či ďalších krajinách nefungujú ideálne," povedal Hladík a ako príklad uviedol, že v ČR sa obaly budú vyberať aj v oveľa menších predajniach než na Slovensku.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)