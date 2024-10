ČR chce do 2040 medzi top 10 štátov EÚ s najvyšším HDP na obyvateľa

Praha 10. októbra (TASR) - Česká vláda vo štvrtok schválila novú hospodársku stratégiu. Jej cieľom je, aby sa ČR do roku 2040 dostala medzi top desať krajín EÚ s najvyšším HDP na obyvateľa, oznámil nový český minister priemyslu a obchodu Lukáš Vlček. Krajina je aktuálne na 14. mieste. Postup na vyššie priečky by mala zabezpečiť viac než stovka podporných opatrení, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Spolu s odborníkmi sme pripravili 150 opatrení, ktoré pomôžu Česko posunúť medzi desať najvýkonnejších ekonomík EÚ podľa výšky HDP na obyvateľa," uviedol Vlček, ktorý sa na príprave stratégie podieľal v spolupráci s bývalým ministrom Jozefom Síkelom.



Podľa neho sa dokument zameriava najmä na to, čo urobiť, aby pracovitosť Čechov prinášala viac ziskov - teda na tvorbu produktov s vysokou pridanou hodnotou. "Tá je základom prosperity každej ekonomiky, umožňuje firmám zvyšovať zisky aj lepšie odmeňovať svojich zamestnancov," vysvetlil exminister.



Opatrenia sú preto rozdelené do štyroch skupín, ktoré sú zamerané na rozvoj strategickej infraštruktúry a ľudského kapitálu, podporu industrializácie s pridanou hodnotou a zaistenie financovania strategických investícií.



Cieľom dokumentu je podľa Vlčeka dosiahnuť dlhodobý a udržateľný rast, ktorý bude založený na konkurencieschopnosti a vysokej pridanej hodnote.



"Stratégia sa v oblasti industrializácie s pridanou hodnotou zameriava na konkrétne technológie a strategické odvetvia, ako sú automobilový priemysel a čistá mobilita, polovodiče a výroba čipov alebo udržateľné a digitálne technológie," uviedol minister.



Vysokú pridanú hodnotu podľa neho zahŕňajú predovšetkým inovatívne, sofistikované a dizajnovo zaujímavé produkty a služby, ktoré majú unikátne vlastnosti a na trhu sú ťažko zastupiteľné. "Modernizácia priemyslu, investícia do vzdelania, výskumu a infraštruktúry sú kľúčovými krokmi na tejto ceste," dodal šéf rezortu priemyslu a obchodu.







