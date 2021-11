ČR: Ekonomika sa na predpandemickú úroveň vráti za rok

Praha 4. novembra (TASR) - Česká národná banka (ČNB) upravila svoju prognózu ekonomického vývoja v Česku. V porovnaní s predchádzajúcim odhadom je nová prognóza výrazne horšia. Zatiaľ čo pôvodne banka očakávala rast ekonomiky o vyše 3 %, teraz počíta s rastom slabším než 2 %. Následne by sa však rast mal zrýchliť a na úroveň spred pandémie by sa ekonomika mala dostať zhruba za rok. Informoval o tom server iDNES.cz.



ČNB očakáva tento rok rast hrubého domáceho produktu o 1,9 %. Predtým odhadovala rast ekonomiky na úrovni 3,5 %. Na tlačovej konferencii o tom vo štvrtok informoval guvernér ČNB Jiří Rusnok. Navyše dodal, že ku koncu roku vzrastie miera inflácie k 7 %.



ČNB upravila aj svoju prognózu na budúci rok. Podľa centrálnej banky vzrastie ekonomika o 3,5 %, zatiaľ čo pôvodne počítala s rastom o 4,1 %.



"V budúcich dvoch rokoch sa rast HDP výrazne zrýchli. Na predpandemickú úroveň sa ekonomika dostane na konci roka 2022," povedal Rusnok. Súčasné čiastočné sprísňovanie protiepidemických opatrení nebude mať podľa prognózy hmatateľné ekonomické dôsledky.



O novú ekonomickú prognózu sa podľa neho opiera aj štvrtkové rozhodnutie bankovej rady ČNB zvýšiť základnú úrokovú sadzbu o rekordných 1,25 percentuálneho bodu. Za toto zvýšenie hlasovalo päť zo siedmich členov rady, dvaja hlasovali za ponechanie sadzieb na pôvodnej úrovni.



Rast českej ekonomiky podporí podľa prognózy ČNB investičná aktivita firiem a vlády. Naopak, exportný výkon českého hospodárstva budú až do polovice budúceho roka tlmiť pretrvávajúce problémy v globálnych dodávateľských reťazcoch.



Rastu HDP podľa Rusnoka pomáha zvyšujúca sa spotreba domácností, ktoré míňajú úspory nahromadené počas pandémie. To však spolu s ďalšími faktormi zrýchľuje infláciu. "Spotrebiteľská inflácia v závere tohto roka ešte výrazne vzrastie a počas zimy sa priblíži k 7 %," povedal guvernér.



Inflačné tlaky podľa neho silnejú ako vplyvom zahraničia, tak v rámci domácej ekonomiky. "Prispieva k tomu aj rast cien ropy a pohonných látok," dodal Rusnok. Súčasné kroky centrálnej banky však podľa neho infláciu postupne vrátia k 2-percentnému cieľu ČNB.