ČR končí s testovaním mlieka a zveri na slintačku a krívačku
Nákazlivé ochorenie SLAK sa vyskytlo na začiatku marca na maďarskej farme neďaleko slovenských hraníc.
Autor TASR
Praha 7. augusta (TASR) - Česká Štátna veterinárna správa (SVS) skončí s preventívnym testovaním mlieka a monitoringom voľne žijúcej zveri na slintačku a krívačku (SLAK) v krajoch susediacich so SR. SVS to vo štvrtok zdôvodnila priaznivou nákazovou situáciou, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Testovanie mlieka v Česku začalo na konci marca. Odvtedy veterinárne ústavy vyšetrili 3068 vzoriek, pričom všetky boli negatívne. „Pri testovaní mlieka sa v spolupráci so 14 mliekarňami odoberali vzorky mlieka zo 78 fariem z troch krajov susediacich so Slovenskom (Juhomoravského, Zlínskeho a Moravskosliezskeho),“ dodala SVS.
Monitoring vnímavej voľne žijúcej zveri vo vybraných revíroch v blízkosti hraníc so SR zameraný na ochorenie SLAK začal koncom apríla. Veterinári odvtedy odobrali a vyšetrili 237 vzoriek, vo všetkých prípadoch boli výsledky vyhovujúce.
Nákazlivé ochorenie SLAK sa vyskytlo na začiatku marca na maďarskej farme neďaleko slovenských hraníc. V priebehu niekoľkých týždňov sa rozšírilo do viacerých chovov nielen v Maďarsku, ale aj na Slovensku. Česko v reakcii na to zaviedlo prísne opatrenia vrátane kontrol nákladných áut na hraniciach či zákazu vstupu cudzích osôb do chovov. Na základe priaznivého vývoja ich potom postupne uvoľňovalo.
