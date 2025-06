ČR od piatka zruší zvyšné opatrenia proti SLAK

Praha 5. júna (TASR) - Česko od piatka zruší zvyšné mimoriadne veterinárne opatrenia proti zavlečeniu slintačky a krívačky (SLAK) zo SR či Maďarska, ktoré ešte boli doteraz v platnosti. Podľa českého ministra poľnohospodárstva Marka Výborného sa vďaka včasným a koordinovaným krokom podarilo ochrániť Česko pred zavlečením nákazy do krajiny. Napísal to vo štvrtok na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Nákazová situácia sa podľa českej Štátnej veterinárnej správy (SVS) vyvíja priaznivo. Poukázala na to, že nový prípad nebol v krajinách v okolí Česka potvrdený od polovice apríla. „Preto už nebude nutné viesť záznamy o vjazde vozidiel a vstupe osôb do hospodárstva či vyžadovať potvrdenie o vykonaní dezinfekcie vozidla. SVS napriek tomu chovateľom odporúča aj naďalej dodržiavať opatrenia biologickej bezpečnosti na vysokej úrovni,“ uviedol hovorca SVS Petr Vorlíček. Preventívne vyšetrovanie mlieka a zveri na prítomnosť vírusu bude v prihraničných regiónoch pokračovať.



„Ukázali sme, že v krízach dokážeme držať spolu, a tak sa nám podarilo ochrániť naše chovy aj poľnohospodárstvo. Situácia je priaznivá, ale napriek tomu budeme preventívne pokračovať v testovaní mlieka aj v monitoringu voľne žijúcej zveri. Chovateľov stále žiadam o vysokú opatrnosť,“ uviedol Výborný.



Na Slovensku bolo posledné ohnisko potvrdené 4. apríla, v Maďarsku 17. apríla. Všetky vyšetrenia v rámci monitoringu boli v ČR, SR aj Maďarsku negatívne, podotkla SVS. Slovensko už uzavreté pásma zrušilo, Maďarsko ich podľa českých veterinárov ruší práve vo štvrtok.



Ako informoval riaditeľ SVS Zbyněk Semerád, dosiaľ vyšetrili takmer 1400 vzoriek mlieka, pričom všetky s negatívnym výsledkom. Mlieko sa vyšetruje od konca marca v regiónoch, ktoré hraničia so SR. V rovnakých oblastiach odobrali a vyšetrili tiež viac než 150 vzoriek z voľne žijúcej zveri, ktoré boli rovnako negatívne.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)