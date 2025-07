ČR odoslala EK požiadavky 18 krajín na zmenu systému povoleniek ETS 2

Praha 2. júla (TASR) - Česko odoslalo Európskej komisii (EK) požiadavky na zmenu obchodovania s emisnými povolenkami ETS 2. Dokument podpísalo ďalších 17 členských krajín Európskej únie (EÚ). Spoločne požadujú posilniť mechanizmy, ktoré zabránia skokovým nárastom cien za benzín, naftu či plyn. V stredu to oznámilo české ministerstvo životného prostredia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Rezort zopakoval, že ČR je za úplné zrušenie alebo posunutie systému obchodovania s emisnými povolenkami v oblasti dopravy a budov, avšak v tomto nie je v EÚ dostatočná zhoda. Praha preto pripravila kompromisný návrh s požiadavkami na záruky, aby bolo obchodovanie predvídateľné a nemalo negatívny vplyv na ľudí.



„Stále platí, že najlepšie by bolo nové emisné povolenky úplne zrušiť alebo odložiť, na to však, bohužiaľ, nemáme potrebnú väčšinu. Česká republika preto postupuje v krokoch a vypracovala spoločný dokument, takzvaný non-paper, ktorý navrhuje konkrétne úpravy ETS 2 a ktorý už podpísala kvalifikovaná väčšina štátov Únie, čo jasne ukazuje, že naše obavy nie sú ojedinelé,“ povedal premiér Petr Fiala.



Česko v iniciatíve podporilo napríklad Nemecko, Taliansko, Španielsko, Poľsko či Rakúsko. Česká vláda o návrhu podľa rezortu životného prostredia s EK rokovala a tá podľa ministerstva tlak členských štátov a potrebu úpravy vníma.



Podľa českého ministra životného prostredia Petra Hladíka v dokumente napríklad žiadajú pravidelné zverejňovanie informácií o tempe zavádzania bezemisných technológií, aby to malo pozitívny vplyv na cenu povoleniek, či včasný začiatok aukcií v roku 2026, aby sa znížila neistota cien za rok 2027.



„Ďalej ide o nástroj na stabilizáciu trhu (MSR), ktorý uvoľní dodatočné množstvo povoleniek, ak by ich bol na trhu významný nedostatok. Tento nástroj by mal byť posilnený a zefektívnený, aby nehrozili situácie s vysokými cenami. Na trh by tak malo byť možné umiestniť viac povoleniek, než s koľkými sa dnes počíta, a zároveň by bola možnosť uvoľniť povolenky navyše kedykoľvek v prípade potreby, nielen raz za rok,“ spresnil Hladík.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)