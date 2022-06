Česká republika prehrala arbitráž so švajčiarskou firmou

Praha 15. júna (TASR) - Česká republika neuspela v medzinárodnej arbitráži s firmou Diag Human, ktorá sa týkala údajného pochybenia ministerstva zdravotníctva pri zadávaní zákazky na spracovateľa krvnej plazmy. TASR o tom informuje na základe článku českého serveru Hlídací pes.



Trojica rozhodcov sa zaoberala sporom Česka s firmou Josefa Šťávu Diag Human. Rozhodovanie o tom, či Česko neporušilo česko-švajčiarske zmluvy o ochrane investícií, trvalo päť rokov. Výsledkom je, že medzinárodná investičná arbitráž čiastočne vyhovela nárokom firmy. Tá pôvodne požadovala, aby jej štát zaplatil 52 miliárd korún (približne 2,1 miliardy eur).



Z rozhodnutia vyplýva, že Česká republika má firme Josefa Šťávu zaplatiť 15,5 miliardy českých korún (približne 627 miliónov eur). Z toho však 12 miliárd (približne 485 miliónov eur) predstavujú úroky z omeškania, ktoré sa denne zvyšujú o ďalších 1,3 milióna korún (približne 53.000 eur).



Nález bol podľa serveru Hlídací pes odoslaný 18. mája 2022 obom stranám sporu. Právnik Jan Kalvoda si myslí, že rozhodnutie súdu je konečné. Česká republika však ešte môže nález napadnúť v britskej jurisdikcii z formálnych dôvodov.



"Ministerstvo financií nález v rozsahu cez 330 strán starostlivo analyzovalo a s jednomyseľným súhlasom vlády podáva dnes návrh na jeho zrušenie Vyššiemu súdu v Londýne," uviedla hovorkyňa ministerstva Michaela Lagronová. Ministerstvo zdôraznilo, že tribunál stanovil firme povinnosť vzdať sa akýchkoľvek ďalších nárokov voči Česku.



Firma v žalobe poukazuje na kroky, ktoré proti nej údajne štát v priebehu rokov učinil. Tvrdí, že do boja proti firme zapojil políciu, tajné služby aj štátnych zástupcov. Kalvoda, ktorý firmu právne zastupuje, to označuje za kriminálne konanie predstaviteľov štátu.



Spor českého štátu so švajčiarskou spoločnosťou Diag Human trvá od začiatku 90. rokov, keď zásahy ministerstva zdravotníctva údajne znemožnili investorovi rozbehnúť v Česku podnikanie s krvnou plazmou.



(1 EUR = 24,749 CZK)