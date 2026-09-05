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ČR si od ľudí požičala už 74 miliárd, ďalšie dlhopisy vydá koncom roka
V júli držali Česi štátne dlhopisy za 130,7 miliardy Kč, zatiaľ čo na začiatku roka to bolo za 61,7 miliardy Kč.
Autor TASR
Praha 5. septembra (TASR) - Štátne dlhopisy Čechov lákajú. Vláda si od nich tento rok požičala už 74 miliárd Kč (3,06 miliardy eur). Navyše, ministerstvo financií príde pred koncom roka s treťou emisiou Dlhopisov Republiky. Uviedol to server novinky.cz, ktorý sa odvolal na ministerku financií Alenu Schillerovú.
„Zmyslom Dlhopisov Republiky je ponúknuť občanom výnosný a spoľahlivý spôsob zhodnotenia úspor, vďaka ktorému štát diverzifikuje riziká a mierne zníži svoju závislosť od bánk a veľkých investorov,“ povedala Schillerová.
Prvá tohtoročná emisia ukázala, že záujem ľudí je značný. Česká vláda pôvodne počítala s objemom 20 miliárd Kč, pre vysoký dopyt však limit navýšila a Česi nakoniec nakúpili dlhopisy za 74 miliárd Kč. Štát tak o rovnakú sumu potrebuje získať menej na finančných trhoch, dodalo ministerstvo financií.
V júli držali Česi štátne dlhopisy za 130,7 miliardy Kč, zatiaľ čo na začiatku roka to bolo za 61,7 miliardy Kč. Počet držiteľov vzrástol z 52.000 na 124.000.
V prípade druhej emisie, ktorej upisovacia doba beží od 24. augusta do 4. októbra, ministerstvo financií limit nestanovilo a priebežný záujem nezverejňuje. Ponúka iba trojmesačný Flexi Bond s výnosom 3,75 %.
Dlhopisy pre občanov nie sú pre štát spôsobom, ako si lacnejšie požičať. Ich význam spočíva najmä v rozšírení okruhu investorov, ktorí financujú český dlh. Vďaka 74 miliardám Kč získaných od domácností má Česko predfinancovanú významnú časť tohtoročnej potreby. Ministerstvo môže preto podľa analytika Komerčnej banky Jaromíra Geca v čase zvýšených výnosov na trhoch dočasne obmedziť emisie dlhopisov pro veľkých investorov.
Aj pre domácnosti môže byť ponuka štátu zaujímavá. Výnos z Dlhopisu Republiky je oslobodený od dane z príjmu. Úrok zo sporiaceho účtu sa, naopak, bežne daní 15 %. „Ak by teda sporiaci účet mal byť pre klienta rovnako atraktívny ako Flexi Bond, musel byť ponúkať úrok zhruba 4,41 %, čo už v Česku pravdepodobne nenájdete, alebo iba s veľmi špecifickými podmienkami a obmedzeniami,“ povedal analytik spoločnosti Investika Vít Hradil. „Takže z pohľadu občana ide o veľmi atraktívnu možnosť,“ dodal.
(1 EUR = 24,189 CZK)
„Zmyslom Dlhopisov Republiky je ponúknuť občanom výnosný a spoľahlivý spôsob zhodnotenia úspor, vďaka ktorému štát diverzifikuje riziká a mierne zníži svoju závislosť od bánk a veľkých investorov,“ povedala Schillerová.
Prvá tohtoročná emisia ukázala, že záujem ľudí je značný. Česká vláda pôvodne počítala s objemom 20 miliárd Kč, pre vysoký dopyt však limit navýšila a Česi nakoniec nakúpili dlhopisy za 74 miliárd Kč. Štát tak o rovnakú sumu potrebuje získať menej na finančných trhoch, dodalo ministerstvo financií.
V júli držali Česi štátne dlhopisy za 130,7 miliardy Kč, zatiaľ čo na začiatku roka to bolo za 61,7 miliardy Kč. Počet držiteľov vzrástol z 52.000 na 124.000.
V prípade druhej emisie, ktorej upisovacia doba beží od 24. augusta do 4. októbra, ministerstvo financií limit nestanovilo a priebežný záujem nezverejňuje. Ponúka iba trojmesačný Flexi Bond s výnosom 3,75 %.
Dlhopisy pre občanov nie sú pre štát spôsobom, ako si lacnejšie požičať. Ich význam spočíva najmä v rozšírení okruhu investorov, ktorí financujú český dlh. Vďaka 74 miliardám Kč získaných od domácností má Česko predfinancovanú významnú časť tohtoročnej potreby. Ministerstvo môže preto podľa analytika Komerčnej banky Jaromíra Geca v čase zvýšených výnosov na trhoch dočasne obmedziť emisie dlhopisov pro veľkých investorov.
Aj pre domácnosti môže byť ponuka štátu zaujímavá. Výnos z Dlhopisu Republiky je oslobodený od dane z príjmu. Úrok zo sporiaceho účtu sa, naopak, bežne daní 15 %. „Ak by teda sporiaci účet mal byť pre klienta rovnako atraktívny ako Flexi Bond, musel byť ponúkať úrok zhruba 4,41 %, čo už v Česku pravdepodobne nenájdete, alebo iba s veľmi špecifickými podmienkami a obmedzeniami,“ povedal analytik spoločnosti Investika Vít Hradil. „Takže z pohľadu občana ide o veľmi atraktívnu možnosť,“ dodal.
(1 EUR = 24,189 CZK)