V Česku schválili štátny rozpočet, bude mať schodok 252 miliárd korún

Praha 30. novembra (TASR) - Česká Poslanecká snemovňa v stredu večer schválila štátny rozpočet na budúci rok. Počíta so schodkom vo výške 252 miliárd českých korún (10,4 miliardy eur). Rozpočet ešte musí podpísať prezident Petr Pavel. Informuje o tom TASR podľa správy servera Novinky.cz.



Opozičným stranám ANO a SPD sa v snemovni nepodarilo presadiť žiaden zo svojich pozmeňovacích návrhov na presuny financií medzi jednotlivými kapitolami.



"Vláda konsoliduje verejné financie. Rapídne sme pribrzdili tempo zadlžovania a vraciame sa do čias zodpovednej rozpočtovej politiky," vyhlásil minister financií Zbyněk Stanjura (ODS).



Na potrebu konsolidácie v čase rekordného zadlženia štátu a vysokých výdavkov na obsluhu štátneho dlhu poukázal aj premiér Petr Fiala (ODS). "Sme na ceste k vyrovnanému hospodáreniu," vyhlásil.



Zdôraznil, že po prvý raz od roku 2016 celkové výdavky štátu poklesnú. "Likvidujeme vysoké (rozpočtové) schodky, ktoré nám zanechala vláda Andreja Babiša," dodal premiér.



Predsedníčka poslaneckého klubu Babišovho ANO Alena Schillerová počas rozpravy hovorila o "najhoršom nekrízovom rozpočte v novodobých dejinách krajiny". Ešte pred schválením návrhu varovala, že rozpočet zvyšuje prevádzkové výdavky štátu o 3,5 miliardy korún (144 miliónov eur) a znižuje investície na podporu hospodárskeho rastu o 18 miliárd korún (742 miliónov eur). Okrem toho podľa nej rozpočet nezahŕňa mimorozpočtovú pôžičku, bez ktorej by bol deficit až na úrovni 270 miliárd korún (11,1 miliardy eur). V pléne tvrdila, že rozpočtovou prioritou Fialovej vlády je zbrojenie a byrokracia.