Česká vláda schválila návrh rozpočtu na rok 2024

Praha 27. septembra (TASR) - Česká vláda schválila návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2024. Počíta v ňom so schodkom 252 miliárd českých korún (viac ako 10 miliárd eur). Medziročne tak dôjde k poklesu deficitu o 43 miliárd korún. Po rokovaní vlády to v stredu oznámil český minister financií Zbyněk Stanjura, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Rozpočet počíta s celkovými príjmami 1940 miliárd a výdavkami 2192 miliárd korún. V návrhu sú započítané aj opatrenia z takzvaného ozdravného alebo konsolidačného balíčka, o ktorom aktuálne v treťom čítaní rokuje Poslanecká snemovňa.



Schodok rozpočtu voči HDP bude vo výške 2,2 %. "Česko sa po mnohých rokoch opäť dostane pod 3 %, ktoré určujú takzvané maastrichtské kritériá," zdôraznil premiér Petr Fiala. Rozpočet školstva, ktoré označil za prioritu vlády, sa medziročne zvýši o štyri miliardy korún. "Tým plníme záväzok, že učitelia budú poberať 130 % priemernej mzdy," dodal premiér.



Vláda bude šetriť napríklad na dotáciách, najviac ich škrtne na ministerstve priemyslu, pôdohospodárstva, dopravy a školstva. Celkové výdavky štátu na dotácie v budúcom roku klesnú o 84 miliárd korún.



Šetriť sa ale nebude v rezorte obrany, ktorý bude mať rekordné výdavky. S položkami, ktoré sú na obranu obsiahnuté aj v iných kapitolách, dosiahnu takmer 160 miliárd korún (6,5 miliardy eur). Prvýkrát od vstupu Česka do NATO tak presiahnu hranicu dvoch percent HDP. Rozpočet ministerstva obrany medziročne vzrastie o takmer 40 miliárd korún, ktoré podľa ministerky obrany Jany Černochovej investujú najmä do modernizácie armády.



Fiala pripomenul, že obrana je pre jeho vládu prioritou. "Dnešný deň, keď sme prvýkrát schválili rozpočet s obrannými výdavkami na úrovni dvoch percent HDP, je dôkazom toho, že to s investíciami do obrany myslíme skutočne vážne," povedal premiér.



Minister financií považuje rozpočet za zodpovedný. "Zostavili sme prvý rozpočet tejto vlády, ktorý nečelí mimoriadnym výdavkom vyvolaným vonkajšími krízami, ako bolo skokové zdraženie energií alebo pomoc Ukrajine či utečencom hľadajúcim v ČR bezpečie pred agresiou Ruskej federácie," komentoval prijatie svojho návrhu Stanjura.



Kabinet musí podľa rozpočtových pravidiel predložiť Poslaneckej snemovni návrh rozpočtu do konca septembra.





(1 EUR = 24,47 CZK)



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)