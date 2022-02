ČR: Vyostrenie rusko-ukrajinského konfliktu sa exportu príliš nedotkne

Praha 23. februára (TASR) - Vyostrenie rusko-ukrajinského konfliktu sa českého vývozu príliš nedotkne. Rusko sa totiž na českom exporte podieľa iba zhruba 2 %. Novinkám to povedal prezident českého Zväzu obchodu a cestovného ruchu Tomáš Prouza.



Zatiaľ, čo v otázke dovozu plynu a ropy je Česko od Ruska závislé, tak z pohľadu exportu Čechov topánka netlačí. Ako pre Novinky povedal Prouza, Rusko je pre českých exportérov pomerne nevýznamný trh, smeruje tam iba zhruba 2,3 % českého vývozu. "Aj také Belgicko je pre českých vývozcov významnejšie," dodal. Podľa neho tak prípadná ruská odveta za sankcie zo strany Európy a USA českú ekonomiku príliš nezasiahne.



Najviac ohrozené môžu byť momentálne tie firmy, ktoré majú v Rusku výrobné závody. "Nepochybujem o tom, že Rusko si tieto firmy bude brať ako rukojemníkov, avšak každý, kto v Rusku podniká, musí počítať s tým, že podniká v mafiánskej krajine, kde neplatia žiadne civilizované pravidlá," povedal Prouza. Ako možné odvetné sankcie zo strany Ruska zmienil napríklad rušenie pracovných povolení zamestnancom z výroby aj manažmentu, ktorí nemajú ruské občianstvo, alebo nátlak na ruské podniky, aby od českých firiem nekupovali.



"Ak však ruská vláda na české podniky v Rusku siahne, malo by to znamenať jediné - pritvrdenie európskych sankcií voči Rusku," dodal Prouza. Zmienil napríklad vylúčenie z medzinárodného bankového systému SWIFT. Ekonómovia a analytici však dlhodobo varujú, že je to dvojsečná zbraň, ktorá neuškodí iba Rusku, ale aj Západu.