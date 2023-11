ČR získalo kapacitu v LNG termináli v Nemecku,zaistí štvrtinu spotreby

Praha 23. novembra (TASR) - Česko získalo kapacitu v budovanom pevninskom termináli na skvapalnený zemný plyn (LNG) v nemeckom Stade. Od roku 2027 tam bude mať k dispozícii dve miliardy metrov kubických plynu, čo tvorí viac než štvrtinu súčasnej ročnej spotreby ČR. Vo štvrtok to oznámil český premiér Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Ako pripomenul, Česku sa už týmto spôsobom podarilo získať kapacitu v LNG termináli v holandskom Eemshavene. Jeho prenájom skončí v roku 2027, práve v tom roku by sa mal otvoriť terminál v Nemecku. "Vďaka tomu, že k nám bude putovať cez menej hraníc, zaťaží konečný produkt pre zákazníkov poplatkami za tranzit menej než plyn dovážaný z Holandska," zdôraznil český minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela.



Česko v spolupráci s energetickou skupinou ČEZ kontrakt uzavrelo na 25 rokov s tým, že 15 rokov je fixná doba, po ktorej je možnosť opcie na ďalších desať.



Dohoda podľa Fialu začala jeho diskusiou s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom na začiatku tohto roka, na ktorú nadväzovalo mnoho rokovaní na rôznych úrovniach. Český premiér dodal, že zaistenie energetickej bezpečnosti je pre jeho vládu jednou z priorít. Chce dosiahnuť energiu z diverzifikovaných zdrojov za prijateľné ceny. "Veľmi rýchlo, takmer v rekordnom čase, sa nám podarilo zbaviť sa takmer stopercentnej závislosti na ruskom plyne. Dnes ruský plyn prakticky nepotrebujeme," povedal Fiala.



Rýchlosť, ktorou sa Česku podarilo zbaviť sa závislosti na ruskom plyne, oceňujú podľa Síkelu aj západné krajiny. "Zbaviť sa závislosti na ruskom plyne sa zatiaľ podarilo iba nám. Všade vo svete majú veľký rešpekt pre to, čo sme dokázali," uviedol.



Krokmi, ktoré česká vláda robí v oblasti energetickej bezpečnosti, sa podľa ministra darí znižovať aj jeho cenu. V roku 2021 sa cena plynu takmer zdvojnásobila, od začiatku roka 2022 však klesá a podľa odhadov bude aj naďalej, myslí si minister.



Zemný plyn bude podľa neho hrať v budúcnosti veľkú rolu. Predpokladá sa, že jeho spotreba bude rásť o dve až štyri miliardy metrov kubických ročne. Preto sa vo vláde snažia zaistiť, aby ho Česko malo dostatok z rôznych zdrojov.