Crédit Agricole zaznamenala v 1. štvrťroku nárast tržieb aj zisku

Paríž 10. mája (TASR) - Francúzska banková skupina Crédit Agricole (CA) zaznamenala v 1. štvrťroku 2023 nárast čistého zisku, ktorý prekonal odhady trhu vďaka vyšším príjmom z obchodovania. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Credit Agricole, druhá najväčšia francúzska banka, v stredu oznámila, že jej čistý zisk sa za tri mesiace do konca marca 2023 viac ako zdvojnásobil približne na 1,23 miliardy eur.



Tržby banky v 1. štvrťroku vzrástli o 9,6 % na 6,12 miliardy eur.



Obidve čísla prekonali očakávania trhu, ktorý predpovedal banke tržby 5,9 miliardy eur a čistý zisk 816 miliónov eur.



Silný dopyt po hedgingových službách v dôsledku veľkej nestability na trhoch a vysokej úrovne vydávania dlhopisov, položil základ pre výkon banky, uviedol vo výzve šéf investičnej divízie Xavier Musca. Ale varoval, že v 2. štvrťroku sa pravdepodobne stratí určitá dynamika.



Nestabilitu trhu podporili turbulencie v globálnom bankovom sektore, najmä pád niekoľkých amerických regionálnych bánk a problémy švajčiarskej Credit Suisse.



To vyvolalo obavy o dôveru vo finančnom sektore, pričom niektorí európski sporitelia hľadali lepšie výnosy zo svojich vkladov.



Úrovne vkladov Crédit Agricole boli v 1. štvrťroku stabilné v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Náklady na riziko, peniaze vyčlenené na zlyhávajúce úvery, klesli na 374 miliónov eur, keď opadli obavy spojené s vojnou na Ukrajine.



Expozícia Crédit Agricole voči Rusku klesla od začiatku roka o 500 miliónov eur na 2,4 miliardy eur do konca apríla 2023, uviedol zástupca generálneho riaditeľa Jérôme Grivet.



Na porovnanie, vlani, keď Rusko vtrhlo na Ukrajinu, to bolo 4,6 miliardy eur.