Crédit Agricole zvýšila podiel v Banco BPM

Paríž/Miláno 8. decembra (TASR) - Francúzska banka Crédit Agricole zvýšila svoj podiel v talianskej Banco BPM po tom, ako o jej prevzatie prejavila koncom novembra záujem talianska banka UniCredit. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Crédit Agricole sa snaží chrániť svoje záujmy v Taliansku zvýšením podielu v BPM na približne 15 % z predchádzajúcich 9 %. Tento krok poskytne riaditeľovi francúzskej banky Philippovi Brassacovi silnejšiu pozíciu pri rokovaniach o obchodných dohodách s Banco BPM aj UniCredit, ktoré sú kľúčové pre tvorbu jej príjmov. Uviedli to zdroje oboznámené so situáciou, ktoré nechceli byť menované.



Crédit Agricole má komplexnú sieť vzťahov s oboma talianskymi bankami. Spoločnosť so sídlom v Paríži je hlavným partnerom Banco BPM v spoločných podnikoch v oblasti spotrebiteľských úverov a neživotného poistenia, zatiaľ čo jej divízia správy aktív Amundi sa pri väčšine svojich predajov v Taliansku spolieha na UniCredit.



Crédit Agricole plánuje využiť svoj podiel ako páku pri očakávaných diskusiách s Banco BPM a UniCredit na podporu svojej pozície v krajine. Brassac a generálny riaditeľ UniCredit Andrea Orcel sa pokúšajú naplánovať stretnutie v najbližších týždňoch, aby prediskutovali ponuku talianskej banky na prevzatie menšieho rivala BPM, uviedla Bloomberg News.



Správa o zvýšení podielu Crédit Agricole v Banco BPM pre Unicredit "nič nemení", uviedol hovorca tejto banky v sobotu (7. 12.) v príspevku na sociálnej sieti. A dodal, že UniCredit je vždy pripravená rokovať s francúzskou bankou.



Crédit Agricole sa po zvýšení podielu v Banco BPM na 15 % stala najväčším akcionárom talianskej banky.



UniCredit zase pred dvoma týždňami predložila ponuku na kúpu Banco BPM za 10,1 miliardy eur, keďže jej plány na zlúčenie s nemeckou Commerzbank sú zatiaľ pozastavené. V prípade úspechu by sa UniCredit stala najväčšiu talianskou bankou z hľadiska celkových aktív pred Intesa Sanpaolo SpA.



Predstavenstvo BPM však uviedlo, že ponuka od UniCredit bola neadekvátna a neodzrkadľovala ziskovosť alebo potenciál banky.



Talianska vláda schválila plán Crédit Agricole kúpiť ďalšie akcie Banco BPM. Administratíva premiérky Giorgie Meloniovej údajne dala neformálny súhlas, uviedla v sobotu agentúra Reuters.



Samotná Banco BPM zvažuje podať žiadosť talianskemu úradu pre reguláciu trhu Consob o výnimku z tzv. pravidla pasivity. To bráni spoločnosti, na ktorú je zamerané prevzatie, prijať strategické opatrenia, informoval denník Il Sole 24 Ore.