Credit Suisse a UBS musia znížiť bonusy pre vrcholových manažérov

Zürich 24. mája (TASR) - Švajčiarske banky Credit Suisse a UBS musia zrušiť alebo znížiť bonusy pre svojich vrcholových manažérov. Ministerstvo financií zverejnilo príslušné rozhodnutie v stredu (23. 5.) večer. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Začiatkom apríla švajčiarska vláda nariadila zrušiť všetky nevyplatené variabilné odmeny členov Výkonnej rady Credit Suisse a znížiť odmeny vrcholových manažérov až o 50 %. UBS dostala za úlohu stanoviť vo svojom systéme odmeňovania ako hlavné kritérium čo najziskovejšie zhodnotenie aktív Credit Suisse, za ktoré prebral garancie štát.



Credit Suisse zasiahla v uplynulých rokoch séria škandálov vrátane krachu britskej finančnej spoločnosti Greensill, do ktorej investovala 10 miliárd USD (9,28 miliardy eur), aj kolapsu amerického hedžového fondu Archegos Capital Management, ktorý jej priniesol stratu 5,5 miliardy USD. Akcie Credit Suisse sa 15. marca strmo prepadli po tom, ako jej hlavný akcionár Saudská národná banka odmietol poskytnúť ďalšiu finančnú injekciu.



UBS sa v marci dohodla, že kúpi Credit Suisse za 3 miliardy švajčiarskych frankov (3,09 miliardy eur) a prevezme straty až do výšky 5 miliárd CHF, ktoré by pramenili z likvidácie časti podnikania.



(1 EUR = 1,0779 USD; 1 EUR = 0,9718 CHF)