Credit Suisse môže zrušiť až 500 pracovných miest na domácom trhu

Zürich 26. augusta (TASR) - Švajčiarska banková skupina Credit Suisse Group môže zrušiť až 500 pracovných miest na domácom trhu, kde znižuje počet svojich pobočiek. A v rámci širšej reorganizácie, ktorú oznámila minulý mesiac, plánuje absorbovať svoju dcérsku spoločnosť Neue Aargauer Bank AG, v ktorej má 100 % podiel. Uviedol to André Helfenstein, vedúci Swiss Universal Bank.



Povedal to počas konferenčného hovoru po tom, ako banka oznámila, že integruje Neue Aargauer Bank pod značku Credit Suisse v snahe ušetriť približne 100 miliónov frankov (93 miliónov eur) ročne od roku 2022.



Rušenie pracovných miest sa dotkne najmä podporných funkcií a zamestnancov na pobočkách, uviedol Helfenstein.



Generálny riaditeľ Thomas Gottstein na konci júla oznámil "významnú prestavbu" banky, v rámci ktorej chce zjednodušiť jej zložitú štruktúru a ušetriť na nákladoch. Credit Suisse tak spojí svoju poradenskú a obchodnú jednotku do jednej divízie pod vedením Briana China, ktorý je šéfom pre svetové trhy.



Banka očakáva, že jej rozsiahla reorganizácia prinesie celkové úspory vo výške 400 miliónov CHF. Podstatnú časť z nich plánuje znovu investovať, a to na domácom švajčiarskom trhu, najmä do vzťahov s klientmi a digitalizácie.



Credit Suisse minulý mesiac uviedla, že urýchli digitalizáciu švajčiarskej divízie a zníži pomer nákladov a výnosov, čo je kľúčová miera ziskovosti.



Do konca roku 2020 plánuje banka zredukovať počet pobočiek vo Švajčiarsku na 109 zo súčasných 146. To zahŕňa aj zatvorenie časti pobočiek 171-ročnej banky Neue Aargauer Bank, ktorá má 530 zamestnancov a spravuje aktíva v hodnote 19 miliárd CHF.



Klienti banky Neue Aargauer budú po jej "absorpcii" automaticky prevedení pod Credit Suisse, dodala banka.



(1 EUR = 1,0752 CHF)