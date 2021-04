Credit Suisse odhaduje, že jej fondom Archegos spôsobí veľkú stratu

Zürich 6. apríla (TASR) - Švajčiarska banka Credit Suisse odhaduje, že vzťahy s problematickým americkým hedžovým fondom Archegos Capital Management jej prinesú stratu 4,69 miliardy USD (3,99 miliardy eur). Znižuje preto dividendy a oznámila tiež odchod dvoch členov manažmentu.



Druhá najväčšia švajčiarska banka a japonská Nomura minulý mesiac varovali, že môžu čeliť značným stratám pre svoju angažovanosť v americkom fonde, ktorý je nútený likvidovať svoje podiely.



„Významná strata v našej hlavnej divízii služieb v súvislosti so zlyhaním hedžového fondu so sídlom v USA je neprijateľná,“ uviedol v utorok vo vyhlásení generálny riaditeľ Thomas Gottstein.



Málo známa spoločnosť Archegos Capital Management predala akcie amerických médií a čínskych spoločností v hodnote viac ako 20 miliárd USD, pretože sa snažila uhradiť svoje záväzky voči veriteľom.



Credit Suisse uviedla, že jej strata pred zdanením vo výške 900 miliónov švajčiarskych frankov (810,88 milióna eur), ktorú očakáva za prvé tri mesiace roka, zahŕňa približne 4,4 miliardy CHF v súvislosti so „zlyhaním hedžového fondu so sídlom v USA".



Obchodovanie s maržou je postup, pri ktorom sa požičané financie investujú do aktív, ako sú napríklad akcie. Pre dlžníkov môže byť tento postup veľmi výnosný, pretože sa od nich často vyžaduje, aby zložili len malé percento v hotovosti, pričom akcie slúžia ako zábezpeka pre veriteľa.



Veľké zmeny v cenách akcií však môžu donútiť dlžníkov, aby investovali ďalšie peniaze na splnenie svojich maržových záväzkov alebo predali akcie a potenciálne stratili viac, ako je hodnota ich investícií a nesplatených pôžičiek.



Andreas Venditti, analytik zürišskej spoločnosti Vontobel uviedol, že strata 4,4 miliardy CHF je bližšie k „hornej hranici odhadovaného rozsahu“ a len vďaka veľmi silným prevádzkovým výsledkom bude konečná strata banky zhruba na úrovni 900 miliónov CHF.



„Aj keď sa zdá, že krátkodobý vplyv nie je taký závažný, úplné následky straty reputácie budú viditeľné až v priebehu času,“ dodal.



Credit Suisse zároveň v utorok oznámila odchod šéfa svojej investičnej banky a člena manažmentu zodpovedného za riadenie rizík, stiahla odmeny pre vyšších riadiacich pracovníkov a skresala navrhované dividendy pre akcionárov. Predstavenstvo banky začalo tiež vyšetrovanie.



Škandál s Archegos je pritom už druhým veľkým škandálom Credit Suisse za niečo vyše mesiac po krachu spoločnosti Greensill Capital. Ten viedol k zatvoreniu fondov banky, ktoré investovali do dlhopisov vydaných spoločnosťou Greensill.



(1 EUR = 1,1746 USD; 1 EUR = 1,1099 CHF)