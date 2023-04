Credit Suisse príde zhruba o pätinu majetku

Ženeva 19. apríla (TASR) - Švajčiarska banka Credit Suisse po prevzatí skupinou UBS pravdepodobne stratí približne pätinu aktív v oblasti správy majetku, čo predstavuje zhruba 110 miliárd frankov (111,89 miliardy eur). Vyplýva to z odhadu analytikov spoločnosti Citigroup. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Pri najhoršom scenári by banka mohla prísť približne o tretinu aktív alebo 162 miliárd CHF, keď dôjde k zvýšenému odčerpaniu, alebo konkurenti úspešne odlákajú klientov aj zamestnancov banky, uviedli analytici v poznámke.



Neistota spojená s prevzatím banky konkurenčnou UBS "vytvorila potenciálnu príležitosť pre rivalov na prilákanie aktív aj poradcov," uviedli analytici. Podľa nich to prispeje k strate ročných príjmov vo výške 5,4 miliardy USD (4,92 miliardy eur) v kombinovanom subjekte v dôsledku zlúčenia.



Potenciálna strata klientov a ich peňazí sa stáva kľúčovou výzvou pre UBS po tom, ako minulý mesiac súhlasila s akvizíciou svojho rivala v rámci vládou podporovanej záchrany. Predseda UBS Colm Kelleher povedal, že uzavretie dohody bude pravdepodobne trvať mesiace a dokončenie integrácie až štyri roky. Banka už pracuje na retenčných balíčkoch, aby si udržala špičkové talenty, informovala agentúra Bloomberg.



Banková skupina Julius Baer bude mať najväčší úžitok z peňazí privátneho bankovníctva, ktoré opustia kombinovaný subjekt UBS-Credit Suisse, predpovedali analytici Citigroup. Odhadli, že Julius Baer so sídlom v Zürichu získa najmenej 10 miliárd CHF a očakáva sa, že tento rok prijme 200 nových zamestnancov.



Podľa Citigroup UBS pravdepodobne neobnoví spätné odkupy akcií pred rokom 2026 po tom, ako oznámila ich pozastavenie, keď súhlasila s kúpou Credit Suisse. V utorok (18. 4.) UBS uviedla, že získala súhlas na použitie niektorých akcií, ktoré odkúpila za uplynulý rok, na financovanie akvizície Credit Suisse.



Credit Suisse na konci minulého roka spravovala majetok v hodnote 541 miliárd CHF. Spoločnosť plánuje oznámiť výsledky za 1. štvrťrok na budúci týždeň.



(1 EUR = 0,9831 CHF; 1 EUR = 1,0972 USD)