Credit Suisse priznáva významné nedostatky vo vnútorných kontrolách

Zürich 14. marca (TASR) - Švajčiarska banka Credit Suisse v utorok priznala "podstatné nedostatky" vo svojich vnútorných kontrolách. Banka, ktorou v uplynulých rokoch otriasli viaceré škandály, to uviedla pri zverejnení výročnej správy. Tá bola odložená po otázkach amerických regulačných úradov, ktoré sa týkali jej účtovných kníh. TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.



Credit Suisse mala zverejniť svoju výročnú správu minulý týždeň, no odložila to po tom, ako ju na poslednú chvíľu Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) požiadala o revíziu výkazov peňažných tokov.



V správe banky sa uvádza, že vo svojich finančných výkazoch z rokov 2021 a 2022 identifikovala "významné nedostatky" a že jej "interná kontrola finančných výkazov nebola efektívna".



Akcie Credit Suisse v reakcii na to v utorok klesli približne o 4 %. A to v čase, keď bankový sektor na celom svete čelí zvýšenej pozornosti po zlyhaní amerických bánk Silicon Valley Bank (SVB) a Signature Bank. Ide o najväčšie zlyhania v americkom bankovníctve od finančnej krízy v roku 2008.



Credit Suisse v uplynulých rokoch zápasila s množstvom problémov vrátane krachu britskej finančnej spoločnosti Greensill, do ktorej investovala 10 miliárd USD (9,31 miliardy eur) aj kolapsu amerického hedžového fondu Archegos Capital Management, ktorý jej priniesol stratu 5,5 miliardy USD.



Credit Suisse stratila približne 80 % svojej trhovej hodnoty od bankrotu Greensill v marci 2021.



Banka vykázala za rok 2022 čistú stratu 7,3 miliardy švajčiarskych frankov (7,46 miliardy eur). Prispeli k tomu masívne výbery finančných prostriedkov jej klientov. A to aj v sektore správy majetku, na ktorý sa banka plánuje preorientovať v rámci veľkej reštrukturalizácie. Vo výročnej správe pritom uvádza, že tieto odlivy (peňazí) "sa v marci ešte nepodarilo zvrátiť".



Generálny riaditeľ Credit Suisse Ulrich Körner však pre televíziu Bloomberg povedal, že banka prilákala nové prostriedky tento týždeň po páde americkej Silicon Valley Bank (SVB).



Körner, ktorý prevzal vedenie banky, vlani v auguste dodal, že aj keď pracuje na reštrukturalizácii, "potrvá nejaký čas, kým sa ukážu výsledky".



(1 EUR = 1,0737 USD; 1 EUR = 0,9784 CHF)