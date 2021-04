Credit Suisse sa v 1. kvartáli prepadla do straty

Zürich 22. apríla (TASR) - Švajčiarsky bankový gigant Credit Suisse, ktorým otriasol bankrot britskej finančnej spoločnosti Greensill a amerického hedžového fondu Archegos, sa v 1. štvrťroku 2021 prepadol do straty. Informoval o tom vo štvrtok.



Konkrétne banka Credit Suisse zaznamenala za tri mesiace do konca marca 2021 čistú stratu 252 miliónov švajčiarskych frankov (228,55 milióna eur) po zisku 1,3 miliardy CHF v rovnakom období vlani.



Banka však v 1. kvartáli zaknihovala výdavky vo výške 4,4 miliardy CHF na pokrytie škôd súvisiacich s Archegos Capital Management.



Uviedla tiež, že aj v tomto 2. štvrťroku očakáva ďalšie straty vo výške 600 miliónov CHF.



Druhá najväčšia švajčiarska banka tiež masívne investovala do spoločnosti Greensill, ktorá sa špecializuje na krátkodobé podnikové pôžičky prostredníctvom zložitého a neprehľadného obchodného modelu. Credit Suisse bola nútená pozastaviť činnosť štyroch fondov po tom, ako spoločnosť Greensill minulý mesiac vyhlásila platobnú neschopnosť.



Medzitým vyvolal náhly odpredaj akcií spoločnosťou Archegos Capital Management rozruch na finančných trhoch, čo obzvlášť tvrdo zasiahlo Credit Suisse.



„Naše výsledky za 1. štvrťrok 2021 významne ovplyvnil poplatok 4,4 miliardy CHF súvisiaci s hedžovým fondom so sídlom v USA,“ uviedol vo štvrtkovom vyhlásení generálny riaditeľ Thomas Gottstein.



Dodal však, že banka „podnikla významné kroky na vyriešenie tejto situácie“.



Zisk medzinárodnej divízie wealth managementu Credit Suisse pred zdanením pritom v 1. kvartáli dosiahol 523 miliónov CHF, zatiaľ čo analytici počítali so ziskom 442 miliónov CHF. Banka vykázala tiež tržby vo výške 7,6 miliardy CHF.



(1 EUR = 1,1026 CHF)