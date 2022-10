Zürich 27. októbra (TASR) - Švajčiarska banka Credit Suisse sa v 3. štvrťroku 2022 prepadla do hlbokej straty. Oznámila radikálnu sériu opatrení, ktoré jej majú pomôcť dosiahnuť obrat k lepšiemu, vrátane modernizácie divízie investičného bankovníctva, zrušenia 9000 pracovných miest a získania nového kapitálu. TASR o tom informuje na základe správ AFP a DPA.



Druhá najväčšia švajčiarska banka už pritom začala strategickú revíziu v snahe ukončiť sériu škandálov, ktoré ňou otriasli. Cieľom je vytvoriť "jednoduchšiu, cielenejšiu a stabilnejšiu banku".



Credit Suisse musela zvýšiť kapitál, zastaviť spätné odkupy akcií, znížiť dividendy a zmeniť spôsob riadenia po strate viac ako 5 miliárd USD (4,99 miliardy eur) v súvislosti s krachom americkej investičnej firmy Archegos v marci 2021 a tiež britskej spoločnosti Greensill, ktorá sa špecializovala na krátkodobé podnikové pôžičky prostredníctvom zložitého a neprehľadného obchodného modelu. Credit Suisse bola nútená pozastaviť činnosť štyroch fondov potom, ako Greensill v marci 2021 vyhlásila platobnú neschopnosť.



Vo štvrtok Credit Suisse Group oznámila, že za tri mesiace do konca septembra 2022 dosiahla stratu 4,03 miliardy švajčiarskych frankov (4,06 miliardy eur) po vlaňajšom zisku 434 miliónov eur. Jej strata za uplynulý kvartál je oveľa väčšia než 413 miliónov CHF, ktoré jej predpovedali analytici.



Banka v sledovanom období zaúčtovala poplatky vo výške 3,7 miliardy CHF na odložené daňové pohľadávky, súvisiace s preskúmaním stratégie.



Okrem toho banka zaznamenala v 3. štvrťroku čistý odliv aktív vo výške 12,9 miliardy CHF.



Vykázala tiež stratu pred zdanením 342 miliónov CHF po minuloročnom zisku 1,01 miliardy CHF a upravenú stratu pred zdanením 92 miliónov CHF v porovnaní s vlaňajším ziskom 1,36 miliardy CHF.



Čisté tržby Credit Suisse klesli o 30 % na 3,80 miliardy CHF z 5,44 miliardy CHF.



Credit Suisse plánuje získať 4 miliardy CHF čerstvého kapitálu predajom akcií novým a existujúcim investorom, vrátane Saudskej národnej banky, ktorá sa zaviazala investovať až 1,5 miliardy CHF, aby zvýšila svoj podiel vo švajčiarskej banke na 9,9 %.



Credit Suisse v rámci "generálnej revízie" oddelí svoju investičnú banku a vytvorí CS First Boston, zameranú na poradenstvo a kapitálové trhy. A zároveň zníži náklady a posilní kapitál. Všetko je navrhnuté tak, aby to vytvorilo novú Credit Suisse - "silnejšiu, odolnejšiu a efektívnejšiu s pevným základom, zameranú na klientov a ich potreby", uviedol vo vyhlásení predseda predstavenstva Axel Lehmann.



Lehmann dodal, že banka bude pracovať aj na ďalšom zlepšovaní procesov riadenia rizík a kontroly po sérii zlých investícií.



Do konca roka 2025 očakáva pokles počtu zamestnancov na približne 43.000 z 52.000 na konci septembra.



(1 EUR = 0,9917 CHF; 1 EUR = 1,0023 USD)