Credit Suisse stiahla plánovanú IPO svojho realitného fondu

Washington 24. augusta (TASR) - Druhá najväčšia švajčiarska banka Credit Suisse, ktorú tento rok prevzal jej silnejší domáci rival UBS, stiahla plány na uskutočnenie prvotnej verejnej ponuky (IPO) svojho realitného fondu ešte v tomto roku. Spoločnosť vo štvrtok oznámila, že sa tak rozhodla vzhľadom na nízke objemy burzových obchodov so švajčiarskymi realitnými fondmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



IPO svojho realitného fondu Credit Suisse pôvodne plánovala v poslednom štvrťroku tohto roka.



"Vzhľadom na opätovný pokles objemov obchodovania na trhu kótovaných švajčiarskych realitných fondov v porovnaní s predchádzajúcim rokom by IPO v prípade uvedenia na burzu pravdepodobne viedlo k výrazne vyššej volatilite," uviedla banka.



Investičné služby v segmente nehnuteľností by mohla vďaka tomuto kroku koordinovať a ponúkať novovytvorená jednotka pre reality v rámci divízie UBS Asset Management. Plánovanú IPO Credit Suisse odložila už minulý rok, pričom sa odvolala na trhové podmienky a vysokú volatilitu.



UBS a Credit Suisse sa dohodli na fúzii v marci 2023. Najväčšiu transakciu svojho druhu od finančnej krízy v roku 2008 sprostredkovala švajčiarska vláda v snahe zabrániť hroziacemu krachu menšej z dvoch zúčastnených bánk.