Credit Suisse: Švajčiarsky regulačný úrad zvažuje kroky proti banke

Ženeva 27. marca (TASR) – Švajčiarsky úrad pre dohľad nad finančným trhom (FINMA) preveruje možné opatrenia proti vedeniu banky Credit Suisse. Pre nedeľník NZZ am Sonntag to potvrdila riaditeľka úradu Marlene Amstadová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Druhú najväčšiu švajčiarsku banku Credit Suisse kúpil jej silnejší domáci rival UBS na základe dohody, ktorú sprostredkovala švajčiarska vláda. Podľa regulačného úradu hrozilo, že banka, ktorá patrí medzi najväčších správcov majetku na svete, sa stane nelikvidnou a jej zlyhanie by malo negatívny vplyv na celý globálny finančný systém.



Riaditeľka regulačného úradu Amstadová odmietla tvrdenia šéfa Credit Suisse Axela Lehmanna, podľa ktorého za pád čiastočne môže aj vyvolávanie negatívnych nálad na sociálnych sieťach. Za príčinu neúspechu banky označila rôzne škandály a chyby, ktorých sa jej vedenie dopustilo v posledných rokoch.