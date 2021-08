Credit Suisse vráti ďalšie peniaze, ktoré vložila do fondov Greensill

Zürich 6. augusta (TASR) - Švajčiarska banka Credit Suisse v piatok oznámila, že splatí ďalších 400 miliónov USD (337,55 milióna eur) investorom, ktorých peniaze vložila do fondov spojených so skrachovanou britskou finančnou spoločnosťou Greensill.



Banku tvrdo zasiahol bankrot Greensill, ktorá sa špecializovala na krátkodobé podnikové pôžičky prostredníctvom zložitého a neprehľadného obchodného modelu. Credit Suisse prišla pri investíciách krytých zbankrotovanou britskou firmou o vyše 10 miliárd USD a teraz čelí žalobám.



Výplata naplánovaná na piatok je v poradí už štvrtou. Celkovo už banka vrátila investorom zhruba 5,9 miliardy USD, keďže v marci a apríli 2021 im poslala 4,8 miliardy USD a ďalších 750 miliónov USD splatila v júli.



Bankrot britskej firmy odštartoval pre banku búrlivé obdobie, ktoré vyvrcholilo stratou niekoľkých miliárd dolárov aj v súvislosti s americkým hedžovým fondom Archegos. To vyvolalo tlak na odchod viacerých vedúcich pracovníkov aj revíziu stratégie.



Credit Suisse v piatok dodala, že bude pokračovať v tomto procese, kým investori nedostanú späť všetky svoje peniaze.



(1 EUR = 1,1850 USD)