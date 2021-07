Credit Suisse vráti investorom ďalšie peniaze za krach Greensill

Zürich 2. júla (TASR) - Švajčiarska banka Credit Suisse v piatok oznámila, že vráti ďalších 750 miliónov USD (634,36 milióna eur) investorom, ktorí vložili peniaze do fondov spojených so skrachovanou britskou finančnou spoločnosťou Greensill.



Banka spresnila, že tieto prostriedky prevedie investorom na budúci týždeň.



Druhá najväčšia švajčiarska banka investovala finančné prostriedky vo výške 10 miliárd USD do spoločnosti Greensill, ktorá sa špecializovala na krátkodobé podnikové pôžičky prostredníctvom zložitého a neprehľadného obchodného modelu. Credit Suisse bola nútená pozastaviť činnosť štyroch fondov po tom, ako Greensill v marci 2021 vyhlásila platobnú neschopnosť.



Credit Suisse získala späť 6,1 miliardy USD po likvidácii Greensill. Už predtým investorom vrátila 4,8 miliardy USD.



Banka predpokladá, že sa jej podarí vymôcť ďalšie finančné prostriedky, takže bude môcť vrátiť investorom ďalšie peniaze.



Credit Suisse zasiahol nielen bankrot britskej spoločnosti Greensill, ale aj amerického hedžového fondu Archegos. Jej straty sa tak vyšplhali na 20 miliárd USD, čo vyvolalo tlak na vedenie. Po tomto fiasku rezignoval člen predstavenstva. Nový predseda Antonio Horta-Osorio, bývalý šéf britskej banky Lloyds, v apríli akcionárom povedal, že riadenie rizík bude v budúcnosti prioritou banky.



(1 EUR = 1,1823 USD)