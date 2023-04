Credit Suisse vykázala kvartálny zisk, pomohol však odpis dlhopisov

Bern 24. apríla (TASR) - Švajčiarska banka Credit Suisse, ktorá sa v marci dostala do problémov a v súčasnosti prebieha proces jej prevzatia konkurenčnou UBS, zaznamenala za 1. kvartál návrat k zisku. Za pozitívnymi výsledkami sú však jednorazové kroky spojené so záchranným plánom švajčiarskej vlády, v rámci ktorého banka na príkaz regulačných úradov odpísala veľký objem riskantných dlhopisov AT1. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Banka v pondelok oznámila, že za 1. kvartál zaznamenala čistý zisk na úrovni 12,43 miliardy švajčiarskych frankov (12,69 miliardy eur). Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka evidovala stratu 273 miliónov CHF. Zisk pred zdanením dosiahol 12,76 miliardy CHF, zatiaľ čo pred rokom vykázala banka stratu 428 miliónov CHF.



Za návratom k zisku je však nariadenie švajčiarskeho úradu pre dohľad nad finančným trhom FINMA odpísať riskantné dlhopisy typu AT1 v hodnote 15 miliárd CHF. Bez započítania jednorazových položiek Credit Suisse oznámila za 1. kvartál pred zdanením stratu 1,32 miliardy CHF, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka vykázala zisk zhruba 300 miliónov CHF.



Banka okrem toho uviedla, že za prvé tri mesiace roka zaznamenala odlev aktív v objeme približne 61 miliárd CHF. Navyše odlev aktív pokračuje aj v súčasnom štvrťroku, a to aj napriek záchrannému plánu v podobe prevzatia bankou UBS. "Rozsah odlevu aktív sa zmiernil, nezastavil sa však," uviedla Credit Suisse. Oznámenie kvartálnych výsledkov bolo podľa všetkého pre Credit Suisse posledné, keďže proces jej prevzatia bankou UBS by sa mal čoskoro dokončiť.



(1 EUR = 0,9795 CHF)