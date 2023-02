Credit Suisse vykázala za rok 2022 stratu, najväčšiu od krízy v 2008

Zürich 9. februára (TASR) - Švajčiarska banka Credit Suisse vo štvrtok vykázala za minulý rok stratu, už druhý rok po sebe a najväčšiu od finančnej krízy v roku 2008. Prispeli k tomu náklady na reštrukturalizáciu aj škandály banky, ktoré viedli klientov k bezprecedentným výberom. Bankový gigant pritom očakáva, že v roku 2023 sa prepadne ešte hlbšie do červených čísel. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Druhá najväčšia švajčiarska banka, ktorá vlani v októbri predstavila dramatický plán reštrukturalizácie, vykázala za rok 2022 čistú stratu 7,3 miliardy švajčiarskych frankov (7,39 miliardy eur).



Vo 4. štvrťroku 2022 sa však čistá strata banky znížila na 1,39 miliardy CHF z 2,09 miliardy CHF v rovnakom období 2021. Strata pred zdanením za tri mesiace do konca decembra klesla na 1,32 miliardy CHF z 1,66 miliardy CHF pred rokom.



Tržby banky sa vo 4. kvartáli znížili o 33 % na 3,06 miliardy CHF zo 4,58 miliardy CHF. Banka odhaduje náklady na reštrukturalizáciu v tomto roku na približne 1,6 miliardy CHF a v roku 2024 na 1 miliardu CHF.



Vlani v novembri banka vydala varovanie pred slabými výsledkami v súvislosti s nákladmi na reštrukturalizáciu, nižšou aktivitou na kapitálových trhoch a veľkými výbermi klientov, pričom uviedla, že očakáva stratu až 1,5 miliardy CHF.



Credit Suisse zaznamenala len vo 4. štvrťroku minulého roka čistý odliv aktív vo výške 110,5 miliardy CHF. "V januári sme zaznamenali obrat," povedal novinárom finančný riaditeľ Dixit Joshi a vysvetlil, že k najväčšiemu odlivu kapitálu došlo v októbri, ale v decembri sa spomalil.



Banku tvrdo zasiahol rad škandálov, najmä kolaps amerického hedžového fondu Archegos Capital Management, ktorý jej priniesol stratu 5,5 miliardy USD (5,12 miliardy eur), aj krach britskej finančnej spoločnosti Greensill, do ktorej investovala 10 miliárd USD.



(1 EUR = 0,9881 CHF; 1 EUR = 1,0735 USD)