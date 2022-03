Credit Suisse znížila odhad hospodárskeho rastu v Európe na 1 %

Zürich/Brusel 9. marca (TASR) - Ekonómovia švajčiarskej spoločnosti Credit Suisse v stredu výrazne znížili svoju prognózu hospodárskeho rastu v Európe, keďže kríza na Ukrajine ženie nahor ceny komodít a narúša dodávateľské reťazce.



Kroky Západu na potrestanie Ruska za inváziu na Ukrajinu spôsobili prudký nárast cien ropy a kovov, ako je hliník a nikel, čo ohrozuje zotavovanie sa ekonomík z pandémie nového koronavírusu.



Švajčiarska skupina v najnovšej prognóze, ktorá zohľadňuje aj zásah do ruského hrubého domáceho produktu (HDP), očakáva, že európska ekonomika tento rok vzrastie len o 1 % namiesto o 2 až 2,5 % v predchádzajúcej predpovedi.



Akákoľvek fiškálna reakcia bude mať len obmedzený vplyv, domnieva sa švajčiarska spoločnosť.



"Tentoraz (na rozdiel od krízy v eurozóne, pandémie ochorenia COVID-19 alebo globálnej finančnej krízy) je jadrová inflácia v eurozóne nad komfortnou úrovňou, rast miezd je späť na cieľových úrovniach a priestor pre fiškálnu veľkorysosť po pandémii je obmedzenejší," napísal Andrew Garthwaite v poznámke.



Spojené štáty sa však zdajú byť odolnejšie, uviedli analytici Credit Suisse. Ekonomický rast USA pravdepodobne klesne len o 50 až 100 bázických bodov a bude stále výrazne vyšší ako trend na úrovni približne 3 %, odhadol Garthwaite.



Štatistický úrad Európskej únie tento týždeň oznámil, že sa HDP eurozóny v posledných troch mesiacoch 2021 zvýšil medzikvartálne o 0,3 % a v celej Európskej únii (EÚ) o 0,4 %. To bolo prudké spomalenie po jeho náraste v 3. štvrťroku o 2,3 % v eurozóne a o 2,2 % v EÚ.



Analytici americkej Citigroup v utorok (8. 3.) zase uviedli, že rusko-ukrajinská kríza naruší globálny rast, keďže ceny ropy a komodít stúpajú, ale tento zásah bude do istej miery tlmený čínskym tlakom na ekonomickú stabilitu a silou amerického trhu práce.