Credit Suisse zvažuje ďalšie zníženie nákladov pre slabý 2. štvrťrok

Zürich 24. júla (TASR) - Švajčiarska banka Credit Suisse zvažuje, ako by mohla ešte znížiť náklady po slabých výsledkoch za minulý štvrťrok. Informovali tom v nedeľu noviny SonntagsZeitung s odvolaním sa na vysokopostavené zdroje z banky. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Čísla sú katastrofálne," povedal nedeľným novinám nemenovaný vysoký predstaviteľ banky s tým, že morálka zamestnancov je veľmi nízka.



Manažéri a predstavenstvo teraz diskutujú o novom veľkom pláne na úsporu nákladov, uviedol ďalší zdroj z vedenia banky.



"Nákladová štruktúra je príliš veľká pre výnosový potenciál banky," dodal.



Credit Suisse už predtým opísala rok 2022 ako "rok zmien" v snahe obrátiť list po drahých škandáloch, ktoré priniesli tiež takmer totálnu zmenu vrcholového manažmentu.



Diskusie o škrtoch sú v pokročilom štádiu, uviedli noviny, aj keď dodali, že nie je isté, či ich Credit Suisse predstaví v stredu (27. 7.), keď sa chystá zverejniť výsledky za 2. štvrťrok.



Banka v júni varovala, že za uplynulý štvrťrok vykáže stratu, už tretiu v rade. Uviedla pritom, že sa snaží urýchliť opatrenia na úsporu nákladov, ktoré boli zavedené v rámci reorganizácie v novembri minulého roka.



Analytici očakávajú, že Credit Suisse vykáže za tri mesiace do konca júna čistú stratu 398 miliónov švajčiarskych frankov (404,80 milióna eur).



Druhú najväčšiu banku vo Švajčiarsku zasiahol rad nákladných škandálov a odchod predsedu Antonia Horta-Osória po tom, ako porušil pravidlá karantény v súvislosti s ochorením COVID-19.



Konkrétne banku tvrdo zasiahol kolaps amerického hedžového fondu Archegos Capital Management, ktorý jej priniesol stratu 5,5 miliardy USD (5,4 miliardy eur), aj krach britskej finančnej spoločnosti Greensill, do ktorej investovala 10 miliárd USD.



(1 EUR = 0,9832 CHF; 1 EUR = 1,019 USD)