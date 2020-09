CRESCO REAL ESTATE napriek koronakríze zvýšil predaj o tretinu

Bratislava 15. septembra (OTS) - Developer najväčšej štvrte Slnečnice v hlavnom meste zvýšil predaj v druhom kvartáli o tretinu. Počas pandémie však klesol počet investičných nákupov.,“ hovorí, obchodný riaditeľ CRESCO REAL ESTATE v Bratislave.Podľa neho ani sprísnenie získania hypoték počas pandémie počet kupujúcich príliš neovplyvnilo.“ vysvetľujeTrend záujmu o menšie byty potvrdzuje aj záujem klientov o dostupné mestské bývanie v ostatnej etape Slnečníc – POP. Hoci spoločnosť spustila jej predaj len začiatkom roka, v prvom objekte je predaných už 35 % bytov. Dôvodom je nielen dostupné mestské bývanie, ale aj blízkosť budúcej električky a menšia rozloha bytov – prevažujú jedno- a dvojizbové.Aktuálne má CRESCO REAL ESTATE v najväčšej štvrti Slnečnice rozostavaných približne 1 500 bytov, z nich takmer polovicu plánuje do konca roka aj úplne dokončiť.Developer rovnako ako ostatné spoločnosti od začiatku koronakrízy pristúpil k opatreniam na ochranu zdravia zamestnancov, klientov aj budúcich obyvateľov. „dodáva Michal Pauer.Slovenská spoločnosť CRESCO REAL ESTATE vlani opäť potvrdila pozíciu najväčšieho rezidenčného developera na Slovensku. Vyplýva to aj z rebríčka TOP 10 lídrov vo výstavbe nových bytov na slovenskom trhu magazínu INDEX (Magazín INDEX v spolupráci s poradenskou firmou JLL zostavil v aktuálnom marcovom vydaní rebríček desiatich najväčších slovenských developerov . Vychádzal z celkového počtu bytov v projektoch, ktoré boli v predaji v rokoch 2017 až 2019). Za prvenstvo vďačí developer projektu Slnečnice – novej štvrti na bývanie v bratislavskej Petržalke. Cieľom developera je v lokalite postaviť do roku 2030 vyše 10-tisíc bytov.CRESCO REAL ESTATE doteraz celkovo dokončil na Slovensku 4 170 bytov, z nich až 60 % tvoria byty v Slnečniciach. Aktuálne je vo výstavbe v novej mestskej štvrti ďalších 1 370 bytov.