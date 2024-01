Cresco vyberá dodávateľa asanácie tzv. petržalského kopca

Bratislava 12. januára (TASR) - Spoločnosť Cresco Real Estate, ktorá stojí za developerským projektom Slnečnice v bratislavskej Petržalke, ukončuje v týchto dňoch výberové konanie na dodávateľa asanačných prác tzv. petržalského kopca. Pre TASR to uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Ján Krnáč. Asanácia časti kopca, ktorý vznikol pri búraní starej Petržalky, by sa mala začať po odstránení náletových drevín.



"Prebieha prvá fáza, a to odstraňovanie náletových drevín, s ktorým sme začali v novembri. Zastihlo nás nepriaznivé počasie, ktoré odstraňovanie drevín predĺžilo," skonštatoval Krnáč.



Developer predpokladá, že s ďalšou fázou asanácie by mohol začať čoskoro. V rámci nej by sa mala odstrániť približne štvrtina kopca. Termín ukončenia tejto etapy prác naďalej odhaduje na december. S výkopovými prácami by sa malo začať na odvrátenej strane kopca, pri železničnej trati. Samotná masa kopca tak má počas väčšiny prác slúžiť ako prirodzená bariéra proti hluku a prašnosti. Miesto, na ktorom sa kopec v súčasnosti nachádza, je jedným z tých, na ktoré sa má developerský projekt rozšíriť.



Tzv. petržalský kopec a nachádza v južnej časti mestskej časti a vznikol v 70. rokoch 20. storočia, keď musela stará Petržalka ustúpiť výstavbe panelového sídliska. Tvorí ho viac ako 300.000 ton materiálu, znovu využiť by sa z neho malo 96 percent. V kopci sa nachádza prevažne zemina, tehly, betón, plechy či iný zdravotne neškodný materiál. Nerecyklovateľný materiál má byť riadne zlikvidovaný.



Prítomnosť zdraviu škodlivých látok merania nepotvrdili. Z výsledkov odberov a analýzy okolitej podzemnej vody a ovzdušia nevyplynulo, že by sa z kopca uvoľňovali nebezpečné látky. V malých množstvách sa tam nachádza eternit, ktorý obsahuje azbestové vlákna. Je ho však podľa developera veľmi malé množstvo, takže nie je nebezpečný, ak nedochádza k neodbornej manipulácii s ním.



Developer zároveň deklaruje, že počas prác bude prítomný aj stály geologický dohľad i technický dozor. Prebiehať bude aj monitoring podzemnej vody, pravidelne sa majú odoberať vzorky vzduchu a pôdy či vykonávať stery z okolitých budov.