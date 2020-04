Výrobca CRH (Slovensko) pre koronakrízu eviduje klesajúci dopyt

Turňa nad Bodvou 30. apríla (TASR) - Klesajúci dopyt v súvislosti s koronakrízou eviduje aj výrobca a dodávateľ stavebných materiálov a súvisiacich služieb CRH (Slovensko). Za firmu s dvomi cementárňami, 18 betonárňami a tromi štrkovňami to pre TASR uviedla Viera Blazsek.



„Mnohé stavebné projekty, ktoré boli vo výstavbe, ovplyvnil najmä dočasný nedostatok pracovných síl a obmedzenia zavedené počas marca. Aj v dôsledku týchto faktorov sme poznamenali klesajúci trend. Veríme však, že vláda prijme všetky potrebné opatrenia na podporu výstavby a naštartovanie veľkých infraštruktúrnych projektov, akými sú výstavba diaľnic a nájomných bytov,“ uviedla.



Logistiku ovplyvnilo najmä čakanie na hraniciach alebo, tak ako cez veľkonočné sviatky, obmedzenie pohybu. „Doposiaľ sme však nemali väčšie problémy so zásobovaním našich závodov,“ spresnila Blazsek.



Firma na Slovensku zamestnáva okolo 650 ľudí. Keďže sú v rámci preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu školy a škôlky zatvorené, niektorí z nich museli zostať so svojimi deťmi doma. Podľa jej slov však ich počet nie je v takej miere, aby to ovplyvnilo fungovanie spoločnosti.



Okrem iných preventívnych opatrení znížili vnútroštátne cestovanie na minimum a osobné stretnutia a pracovné schôdzky nahradili videohovormi. „Taktiež sme zaviedli nový záložný systém, v ktorom má každý zamestnanec vo výrobe svojho zástupcu, ktorý pracuje z domu. Okrem toho sme obmedzili prístupy na jednotlivé pracoviská, odovzdávanie zmeny prebieha cez videohovor,“ dodala s tým, že ľudia, ktorým to pracovná náplň dovoľuje, pracujú z domu.



Akciová spoločnosť CRH (Slovensko) pôsobí v rámci regiónu North Danube (Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Česko) ako súčasť skupiny CRH plc.