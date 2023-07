CRIF: Hospodárenie samospráv skončilo vlani so stratou 245 mil. eur

Bratislava 16. júla (TASR) - Rozpočtové hospodárenie samospráv, ktoré posudzuje bežné a kapitálové príjmy a výdavky, sa v roku 2022 skončilo so stratou 245,913 milióna eur. V porovnaní s rokom 2021 to predstavuje zhoršenie výsledku hospodárenia až o 104,50 %. Pri účtovnom hospodárení samospráv, ktoré okrem bežných a kapitálových príjmov a výdavkov zahŕňa aj finančné príjmy a výdavky, sa účtovný prebytok samospráv medziročne znížil o 18,55 %, z 565,573 milióna eur v roku 2021 na 460,656 milióna eur v roku 2022. Informovala o tom spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau na základe svojej analýzy.



"Hospodárenie samospráv, teda obcí, miest, mestských častí a nimi zriadených rozpočtových organizácií v minulom roku negatívne ovplyvnili pandémia nového koronavírusu, rastúca miera inflácie z 8,40 % v januári na 15,40 % v decembri 2022 či rast cien energií, služieb a tovarov. Osobitne nárast cien stavebných materiálov, nárast ďalších povinností bez dostatočných finančných kompenzácií. Finančné krytie nebolo zo strany štátu dostatočné," uviedla hlavná analytička spoločnosti CRIF Jana Marková.



Celkový objem príjmov analyzovaných samospráv vo výške 6,782 miliardy eur oproti roku 2021 vzrástol o 9,76 %. Na ich výške sa v 80,42 percenta prípadov podieľali bežné príjmy v čiastke 5,454 miliardy eur, 6,18 % kapitálové príjmy v čiastke 418,932 milióna eur a 13,40 % príjmové finančné operácie v čiastke 908,721 milióna eur.



Z daňových príjmov má významný podiel na financiách plynúcich do samospráv daň z nehnuteľností, z ktorej v roku 2022 analyzované samosprávy získali 456,736 milióna eur, čo predstavuje 14,29-percentný podiel na daňových príjmoch, Niektoré z obcí kompenzovali nedostatočný objem podielových daní zvýšením sadzieb dane z nehnuteľností. Na ich objeme sa 22,66 % podieľala daň z pozemkov v objeme 103,498 milióna eur, 69,52 % daň zo stavieb v objeme 317,508 milióna eur, a 7,82 % daň z bytov a nebytových priestorov v objeme 35,73 milióna eur



"Samosprávy by mali klásť väčšiu pozornosť výberu dane z nehnuteľností, najmä pokiaľ ide o prehľad o vlastníkoch nehnuteľností, dôsledný výber dane od všetkých daňovníkov, dohliadanie na ich včasnú úhradu, zostavenie splátkového kalendára, prípadne aj vykonanie daňovej exekúcie," priblížila Marková.



Celkové výdavky analyzovaných samospráv a nimi zriadených rozpočtových organizácií vrátane výdavkových finančných operácií v objeme 6,321 miliardy eur v roku 2022 vzrástli oproti 5,613 miliardy eur v roku 2021 o 12,61 %.