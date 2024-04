Analytici: Konkurzy firiem v prvom štvrťroku medzikvartálne klesli

Bratislava 9. apríla (TASR) - Počet vyhlásených konkurzov v prvom štvrťroku 2024 v porovnaní s posledným kvartálom 2023 klesol o 29,46 %, počet povolených reštrukturalizácií sa znížil o 44,44 %. V medziročnom porovnaní, naopak, počet vyhlásených konkurzov vzrástol o 19,7 %, počet povolených reštrukturalizácií stúpol oproti minulému roku o 25 %. Vyplýva to z údajov analytickej spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau.



"V posledných troch rokoch počet vyhlásených konkurzov v prvom štvrťroku v porovnaní s nasledujúcimi obdobiami jednotlivých rokov dosiahol vždy najmenšie hodnoty. Bude zaujímavé sledovať, či sa trendy z minulých rokov budú opakovať aj v roku 2024. Reštrukturalizácie sa v prvom štvrťroku priblížili k číslam prvých troch štvrťrokov minulého roka," zhodnotila hlavná analytička CRIF Jana Marková.



V prvom štvrťroku tohto roka bolo na Slovensku vyhlásených celkom 79 konkurzov na majetok podnikateľských subjektov a povolených päť reštrukturalizácií.



V marci 2024 bolo vyhlásených 39 konkurzov, oproti tohtoročnému februáru i v medziročnom porovnaní ide o nárast o 77,27 %. Pre nedostatok majetku bolo zastavených desať konkurzných konaní, z rovnakého dôvodu bolo zrušených 21 konkurzov. Zároveň bolo v uplynulom kalendárnom mesiaci začatých 35 nových konkurzných konaní.



Všetky v marci vyhlásené konkurzy boli na majetok právnických osôb. V tretine prípadov išlo o podnikateľov bez zamestnancov. Firmy s desiatimi zamestnancami a spoločnosti s počtom zamestnancov od desať do 99 zhodne tvorili 20,51 percenta. Najviac konkurzov bolo vyhlásených v obchode, potom v priemysle a v oblasti odborných vedeckých a technických činností. Najviac konkurzov vyhlásili súdy v Bratislave a Prešove.



Od apríla 2023 do marca 2024 bolo vyhlásených 345 konkurzov a povolených 22 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov.