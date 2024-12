CRIF: Počet bankrotov poklesol o 19 %

Bratislava 9. decembra (TASR) - V novembri zbankrotovalo 589 dlžníkov, po marci tak ide o zatiaľ druhý najnižší počet v tomto roku. V medzimesačnom porovnaní je to pokles o takmer 19 %, informovala v pondelok spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau.



Vyššie zastúpenie mali podľa spoločnosti muži, ktorých bolo 360, pričom zbankrotovaných žien bolo 229. Vysokoškolské vzdelanie malo mať v novembri 6 žien a 11 mužov z celkového počtu vyhlásených osobných bankrotov. Dlhodobo najviac dlžníkov by malo byť v produktívnom veku, v novembri ich bolo najviac vo vekovom intervale od 30 do 39 rokov.



"Ľudia bez domova tvorili viac ako 12 % z celkového počtu vyhlásených konkurzov, čo bolo menej ako v posledných dvoch mesiacoch. Medzi zbankrotovanými dlžníkmi bolo aj 6 manželských párov a 14 ľudí s rodinnými väzbami," priblížila spoločnosť.



Z 589 dlžníkov si v minulom mesiaci formu konkurzu zvolilo 581 občanov, čo je viac ako 98 % z celkového počtu. Zvyšných osem ľudí sa rozhodlo pre splátkový kalendár. Z celkového množstva bankrotov bolo 547 vyhlásených na majetok občanov nepodnikateľov a 42 na majetok podnikateľov, doplnili odborníci.



V novembri zároveň súdy zrušili 615 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 571 zrušených pre nedostatok majetku a 44 po splnení konečného rozvrhu výťažku.



"Najviac, až 101 dlžníkov, pochádzalo z Košického kraja, nasledoval Bratislavský kraj s 93 a Banskobystrický kraj s 87 občanmi. Najmenej dlžníkov, a to 43, pochádzalo zo Žilinského kraja," uzavrela spoločnosť.