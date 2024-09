CRIF: Počet osobných bankrotov na Slovensku medziročne poklesol o 20 %

Bratislava 10. septembra (TASR) - Počet osobných bankrotov na Slovensku poklesol v auguste medziročne o 20 %, v tomto roku tak ide o tretiu najnižšiu hodnotu. Minulý mesiac zbankrotovalo 688 dlžníkov, z toho 428 mužov a 260 žien. Informovala o tom v utorok spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau.



"Stabilným trendom je vyšší podiel mužov, v auguste tvorili viac ako 62 %. U oboch pohlaví platí, že inštitút osobného bankrotu využívajú v drvivej väčšine ľudia so základným a stredoškolským vzdelaním. V auguste bol ich podiel viac ako 97 %. Zbankrotovalo len desať vysokoškolsky vzdelaných mužov a šesť žien," vyčíslila spoločnosť. Dlhodobo najviac dlžníkov je podľa nej v produktívnom veku, pričom minulý mesiac ich bolo najviac vo vekovom intervale 30-39 rokov, a to u oboch pohlaví.



V porovnaní s inými mesiacmi malo zbankrotovať výrazne viac ľudí bez domova, ktorí v auguste predstavovali viac ako 14 % z celkového počtu. Medzi zbankrotovanými dlžníkmi bolo deväť manželských párov a 22 ľudí s rodinnými väzbami.



"Zo 688 dlžníkov si formu konkurzu zvolilo viac ako 98 %, presne 680 občanov. Zvyšných osem ľudí sa rozhodlo pre splátkový kalendár. Z celkového množstva bankrotov bolo 629 vyhlásených na majetok občanov nepodnikateľov a 59 na majetok podnikateľov. Pre nepoctivý zámer boli v auguste zrušené tri oddlženia a do Registra diskvalifikácií pribudlo z toho istého dôvodu osem dlžníkov," priblížila hlavná analytička CRIF Jana Marková.



V minulom mesiaci mali súdy zároveň zrušiť 764 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 704 zrušených pre nedostatok majetku a 60 po splnení konečného rozvrhu výťažku.



Z regionálneho hľadiska už štvrtý mesiac po sebe dominoval Prešovský kraj so 154 bankrotmi, nasledoval Banskobystrický kraj so 114 a Košický kraj s 98 občanmi. Najnižšie hodnoty vykazoval Žilinský kraj, v ktorom zbankrotovalo 42 dlžníkov, doplnila spoločnosť.